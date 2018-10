O PSOE insiste en revisar o padrón municipal en Vilardevós

O voceiro da única forza da oposición en Vilardevós, Julio Prada, vén de reiterar a súa petición ao alcalde de Vilardevós, Manuel Cardoso, de que poña a disposición da súa formación os expedientes de baixa do padrón dos anos 2015, 2016, 2017 e 2018 ata o pasado mes de agosto, "como xa foi requerido en dúas ocasións anteriores".

O documento, rexistrado nas oficinas consistoriais, ten data do 25 de outubro e persegue, en palabras do edil socialista, "tentar que o rexedor desta vila respecte a legalidade e non permita manipulacións de xeito interesado do censo electoral no seu propio aproveitamento, teñen que ser as veciñas e veciños de Vilardevós os que decidan o seu futuro, sen alterar indebidamente os resultados electorais", apunta Prada.

O voceiro do PSOE tamén requeriu un informe dos gastos do Consistorio dos meses de maio, xuño e xullo.