O PSOE de Vilardevós carga de novo contra o alcalde polo censo

O censo de Vilardevós volve a ser motivo de enfrontamentos entre goberno e oposición. Logo das últimas declaracións do rexedor local, Manuel Cardoso, nas que asegurou non ter porque coñecer os motivos que provocan os incrementos ou diminucións do número de persoas empadroadas na localidade, os socialistas consideraron "intolerables" estas verbas.

"É incrible que o alcalde non saiba que hai unha baixada tan significativa no padrón. Estamos falando de que case 400 persoas, de 550, que cambiaron de residencia", subliñou o edil. "Non o dicimos nós, son datos oficiais dos servizos municipais. O curioso destas cifras é que prácticamente coinciden coas altas producidas nos meses previos á celebración dos comicios electorais do 2015", engade.

Para os socialistas, "unha baixa tan significativa debería ser motivo de preocupación de calquera rexedor". Matizan que "soamente se entende se estas subas e altas repentinas teñen que ver, presuntamente, coa celebración de eleccións municipais". Para o primeiro edil de Vilardevós, Manuel Cardoso, o do censo é un tema "zanxado" e "arquivado pola Fiscalía, pois concluiron que non había nada" e acusa ao portavoz socialista de vivir "obsesionado".

"O inchado o padrón beneficiou aos intereses electorais do PP na localidade nas pasadas municipais", insisten no PSOE.