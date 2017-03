Se quedó con 120.000 euros de varios clientes de una sucursal de Monterrei por "deudas contraídas"

Un acusado de un delito de apropiación indebida, por hacerse con 121.455 euros de sus clientes, cuando trabajaba como agente colaborador del Banco Santander, en la zona de Monterrei, ha reconocido los hechos "por problemas económicos" así como otros relacionados con el consumo de "alcohol y drogas".



Así lo ha indicado durante el primero de los dos días que la Audiencia Provincial de Ourense ha reservado para juzgar a A. S. V., de 33 años, autor confeso de una apropiación bancaria de 121.455 euros cuando trabajaba como agente colaborador para una oficina en Vilaza (Monterrei).



Según aseguró el acusado, en ese momento "estaba pasándolo mal" por deudas contraídas, al intentar abrir una oficina bancaria. Al no contar con el dinero necesario, admitió que cogió más de 20.000 euros a clientes y luego otras cuantías a medida que la deuda se le fue haciendo "más grande".



La Fiscalía sostiene que el acusado, "aprovechándose de la confianza generada en sus clientes y en la entidad bancaria con la que colaboraba", se quedó con el dinero de más de una docena de clientes entre los años 2013 y 2014, a los que entregó bien recibos sin sello oficial de la entidad o bien obteniendo con engaño la firma auténtica de los clientes.



Entonces la entidad bancaria -personada como acusación particular- cubrió el desfalco devolviendo las cantidades a los estafados, que renunciaron a emprender acciones, de tal forma que, en caso de condena, A. S. V. tendría que indemnizar a la entidad.



Durante el juicio, las víctimas han asegurado que nunca sospecharon nada ya que consideraban al acusado una persona de confianza a pesar de que uno de ellos reconoció que vio "movimientos en la cuenta que yo no había hecho".



Por estos hechos, la fiscal pide ocho años de prisión y 3.240 euros de multa por un delito de apropiación indebida continuada y otro de falsificación en concurso medial con estafa.



Por su parte, la defensa rebaja su petición a dos años por las atenuantes de confesión y problemas de adicción.



Auditores de la entidad confirmaron las falsificaciones de varias firmas así como la falta de dinero, que tuvieron que reponer.