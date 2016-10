La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratifica el uso hotelero del castillo de Monterrei, dictaminando el fallo que el Parador excede en dos habitaciones el número máximo permitido.

La sentencia apunta que las exigencias establecidas no son acumulativas, obligando a que el establecimiento hostelero no supere los 300 m2 o no exceda en diez plazas hosteleras. Desde Turismo de Galicia están valorando si se presenta recurso de casación, al considerar que la interpretación del TSXG se basa en un "tecniciscmo" sobre los requisitos necesarios para establecer el número de habitaciones. Entienden que el número máximo de habitaciones debe refererise a casa uno de los edificios por separado, y no aplicando la suposición de que ambos edificios forman un único conjunto.

De esta forma, desde Turismo de Galicia aseguran que asumirían la modificación reduciendo el número total de habitacones.