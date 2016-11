Riós entregará el domingo los galardones ‘Castaña de ouro'

El Concello de Riós entregará el próximo fin de semana sus dos primeras distinciones del recientemente instaurado galardón "Castaña de ouro". Así lo confirmó en el día de ayer, el alcalde Francisco Armando Veiga. Los premiados en esta primera edición serán la actual titular de la consellería de Medio Rural, Ángeles Vázquez, por su decidido apoyo al sector de la castaña "neste municipio, un dos de maior producción da comunidade autónoma".

El alcalde de Riós añadía que "aínda que dende a propia consellería e os seus antecesores, Riós contou sempre co seu entendemento, Ánxeles amosou un compromiso total, non so de cara á producción senón tamén co tratamento das enfermidades do castaño, como foi coa inclusión deste municipio no tratamento experimental do chancro".

El segundo de los galardonados será, a título póstumo, Guillermo Lago, exalcalde de A Gudiña "e un dos máximos impulsores deste sector produtivo na comarca de Conso-Frieiras. Creo que é un merecido recoñecemento, non so a un amigo, senón tamén a un rexedor que se volcou de xeito decidido no mundo da castaña", concluyó el alcalde de Riós.