Riós prepara unha nova edición da tradicional festa da castaña

O Concello de Riós fixo público no día de onte o programa dunha nova edición da xa súa tradicional festa da castaña e do cogumelo. Como vén sendo habitual, coincidindo coa chegada do outono e o inicio do mes de novembro, a vila vivirá unha dobre xornada de festa que arrancará cun magosto popular na praza do Toural o vindeiro sábado 3 de novembro, dende as 19,30 horas. O menú escollido será a base de chourizos, pan, empanada, castañas, bica e viño. O prezo fixado é de cinco euros e as entradas están xa dispoñibles tanto nas oficinas consistoriais como no resto de establecementos orriolenses.

Antes do convite, no salón de actos do edificio multiusos de Riós, terá lugar a presentación dun vídeo promocional do municipio (18,30 horas), que dara paso as actuacións do grupo Os da Trisca, as Pandereteiras de Riós e a coral Camerata Auriense.

Será, sen dúbida, a xornada estrela da fin de semana da festa da castaña e do cogumelo. Os postos da feira abrirán pasadas as 10,30 horas, coincidindo tamén coa apertura das exposicións na pranta baixa do edificio multiusos sobre Vespa velutina, das mulleres rurais e de produtos elaborados con castaña.

Un pasarrúas dará paso á recepción das autoridades, cara o mediodía, para logo acudir ao salón de plenos (12,30 horas), onde se lle outorgará a "Castaña de Ouro" a José Luis Baltar Pumar e María Josefa Lombardero Díaz. A degustación dos produtos típicos será ás 13,00 horas e custará 4 euros.