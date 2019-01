"Sobre ruedas" e "Stubby" no cinema local de Verín

O Cinema Municipal de Verín ofrecerá cine para todas as idades e gustos durante os vindeiros días 11, 12, e 13 de xaneiro. As proxeccións, que terán lugar no salón de actos da Casa da Cultura, serán "Sobre ruedas" e "Stubby, un héroe muy especial".

Na primeira delas, o protagonista, Robert Conroy, comproba como cambia a súa vida cando atopa un pequeno can no campamento onde adestra para a guerra. Aínda que non conta con formación militar, o cadelo embarcarase nesta aventura onde loitará xunto a Robert e as tropas francesas para lograr facer historia. Os pases serán os días 12 e 13 de xaneiro, ás 17,00 horas.

O segundo dos filmes programados na vila verinesa será "Sobre ruedas", que se proxectará os días 11, 12, e 13 de xaneiro, ás 19,00 horas e 22,00 horas; ás 19,30 e 22,00 horas e ás 19,30 e 22,00 horas, respectivamente. Conta a vida de Jocelyn, un home de negocios exitoso, ligón e mentireiro que, para conquistar a unha muller, farase pasar por un discapacitado, pero todo cambiará cando a moza lle presente á súa irmá, nunha cadeira.