Sanción para os donos dos cans que non retiren as deposicións

A Corporación municipal someterá o vindeiro mércores a debate e votación unha modificación puntual da actual ordenanza sobre o civismo, reguladora do uso e limpeza da vía pública e a protección da paisaxe urbanística do Concello. Así, cos previsibles votos da maioría do Goberno, quedará prohibido que os cans e outros animais depositen as súas defecacións en parques infantís, paseos, xardíns ou calquer outro lugar da vía pública. As persoas que os conduzan impedirán -así o recollerá o seu artigo 39 modificado- que evacúen nela, achegando as mascotas ao sumidoiro máis próximo da rede municipal. No caso de que non poidan evitar a deposición do animal, deberán retirar de xeito inmediato os excrementos.

Será responsable a persoa que conduza a mascota ou, subsidiariamente, o propietario.