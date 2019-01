Seoane achaca la querella del fiscal a “persecución política"

Tras hacerse público que la Fiscalía de Ourense interpuso dos querellas contra el regidor verinés, Gerardo Seoane, por considerar que había incurrido en delitos de prevaricación administrativa por la contratación de servicios municipales de manera ilegal y tras la denuncia al respecto de su adversario político, el popular Juan Manuel Jiménez Morán, Seoane sostiene que se trata de una "acusación falsa" y censura que el portavoz de la oposición quiera hacer campaña electoral contra él "a toda costa".

"Esa denuncia leva cerca de un ano na Fiscalía e hai un erro fundamental, que é confundir un contrato de prestación de servizos cun contrato laboral. Unha cousa é un contrato de servizos e outra un laboral, que non se pode facer neste momento se non é con oferta pública de emprego e moito menos tendo en conta a Lei de Estabilidade Orzamentaria, que impide contratar", manifestó el alcalde de Verín.

"Os acordos de prestación de servizos teñen unha característica, que é que duran un tempo: se hai que substituir a unha señora da limpeza que está enferma, con este contrato cando a profesional remata, marcha para a súa casa e non ten ningún tipo de repercusión. Nós tratamos con algo similar a unha empresa de traballo temporal. É do xénero bobo facer unha oferta de emprego, que se traduciría máis á largo nunha praza indefinida. Contrátase unha empresa e se pasa a factura. E esa é a esencia do que nós fixemos", añade.

Gerardo Seoane calificó la acusación como "falsa e armada", y asegura que no se sorprendió con ella. "Esperaba esto e aínda espero máis, porque é a tónica xeral que van a ter o Partido Popular e, neste caso, o señor Jiménez, que nos ten sete ou oito denuncias, algunhas directas e outras indirectas, que en principio non terán máis ruído que o mediático. Caerán polo seu propio peso. Empeza a campaña electoral e cada un fai o que sabe facer", manifestó el alcalde socialista, quien defendió su labor al frente del Consistorio verinés enumerando la "multitud de obras e servizos" realizadas en los últimos cuatro años.

Por otra parte, Seoane matizó que Jiménez Morán "estase denunciando a si mesmo" porque un contrato de servicios "que el fixo toda a vida con Saudeter - para contar con monitores, personal de limpieza- e Seralia -gente de mantenimiento- agora fago eu un par deles e é delito, e el o fixo 50 veces e está ben. É capaz de quitarse un ollo por quitarme a mín outro".

Por contra, el fiscal jefe, Florentino Delgado, tras examinar la documentación aportada por el PP, cree que Seoane prevaricó "por gestionar directamente" dichos servicios. Para la acusación pública, el alcalde de Verín optó por atribuirlos "sin procedimiento administrativo". Seoane aseguró ayer que todavía no había recibido la citación.