Seoane defiende su gestión de las subvenciones

Tras las críticas emitidas por el portavoz del Partido Popular de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, contra el actual alcalde, Gerardo Seoane, por "perder más de 380.000 euros en subvenciones para rehabilitar el casco histórico de la villa", el máximo mandatario verinés se ha vuelto a pronunciar esta semana contra su adversario político. "Nosotros no hemos perdido ninguna subvención, es algo que se ha sacado de la manga el señor Jiménez. En este momento hay 104.000 euros que están sin dar hasta el 31 de diciembre de 2019", apuntó el alcalde socialista. "El argumento principal es que las ayudas se siguen dando a quien las solicita. En estos momentos hay sólo dos posibles candidatos que cumplen con los requisitos. Todas las ayudas de Patrimonio son muy difíciles de conseguir debido a la cantidad de condiciones y de inversiones que hay que hacer. La eficacia es mínima", añadió.

Seoane también se pronunció con respecto a la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento de Verín "de la que tanto presume el PP. En 10 años ha costado 1.200.000 euros y ha repartido 285.000 para los usuarios". El regidor añadió que su gobierno cerró este servicio, pero continúa repartiendo las subvenciones.

El portavoz del PP en la villa verinense, juan manuel jiménez morán, le acusó de perder 380.000 euros en ayudas

"Todo lo que dice no tiene ningún sentido y es mentira que perdiéramos más de 300.000 euros aunque no enviásemos la documentación a tiempo", dijo el alcalde. "Se trata de repartir un remanente por si no gastamos el dinero, pero aun tenemos 104.000 euros que no los vamos a gastar en la vida con esas condiciones que se piden. Es falso que hayamos perdido dinero, como también lo es que no estemos dando subvenciones", añadió.

Por último, el alcalde verinés matizó que la Oficina de Rehabilitación se cerró en el 2016 "porque gastaba muchísimo más de lo que daba y a los datos me remito: 1.200.000 euros de gasto para emitir 285.000 en subvenciones. Entendemos que hay que invertir el dinero en otras cosas".