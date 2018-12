El Superior falla a favor del Concello de Verín en la causa del párking

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado la razón al Concello de Verín y ha desestimado el recurso interpuesto por el administrador concursal de Gestima S.L., responsable en el pasado del aparcamiento subterráneo de la plaza del Concello y, en la actualidad, en liquidación. Así lo adelantó este jueves el regidor de Verín, Gerardo Seoane.

El párking fue construido por la misma empresa que realizó el de Ribadavia y, debido a algunos problemas estructurales como la estrechez de las plazas, no fueron muchos, en los últimos años, los usuarios de las mismas. Por este motivo, se vendieron unas 67 y otras se alquilaron o se dejaron para uso diario. Al no cubrir gastos, tal y como explicó el alcalde, la empresa entró a concurso y perdió la concesión. "Ellos tenían la teoría de que ese bien se quedaba para el Concello y nosotros estábamos obligados a pagarles", matizó Seoane. "Al entrar en concurso, el administrador nos planteó una reclamación de 1.200.000 euros, pero yo intenté llegar a un acuerdo con ellos, sencillo: no le dábamos nada pero no queríamos nada, es decir, nos quedábamos con el personal y poco más. Al final secuestramos la concesión, ellos cerraron y nosotros abrimos al día siguiente. Pusimos al mismo personal y ahí está funcionando", añade.

Tras esta resolución, el Concello no tendrá que pagar nada y el aparcamiento pasará a ser propiedad municipal. "Queda por resolver las ventas realizadas de las plazas, pero en principio, lo dejaremos estar así", apuntó Seoane.