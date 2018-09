Suspendido el juicio contra el exalcalde de Verín, acusado de apropiarse indebidamente de 1.960 euros

La Audiencia Provincial de Ourense ha suspendido el juicio oral contra el exalcalde de Verín, exvicepresidente de la Diputación de Ourense y actual presidente del Verín Club de Fútbol, Santiago Cid Harguindey, acusado de apropiación indebida. La suspensión ha sido a causa de la incomparecencia de un testigo, que se encontraba en el extranjero, según han confirmado fuentes judiciales.

La persona que no ha comparecido en la sesión, prevista para este jueves a las 9,30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, ha sido el comprador de una finca en Verín a la sociedad a la que pertenecía Cid Harguindey, según ha informado el letrado de la acusación.

La Fiscalía sostiene que el exregidor se apropió de forma indebida de 1.960 euros cuando era administrador de una sociedad de la cual era socio junto con otras tres personas -una de éstas es la denunciante, que sigue siendo socio de la empresa-

Según ha señalado el Ministerio Público en el escrito de acusación, un tercero le entregó al exregidor 1.960 euros en concepto de devolución por liquidación de cobro de la valoración de unas fincas realizada el 12 de junio de 2008. Sin embargo, el acusado, "lejos de ingresar la referida cantidad en las cuentas de la sociedad, se apropió de ella".



Por ello, Fiscalía solicita para Santiago Cid una pena de un año y seis meses de prisión y una indemnización a la sociedad en cuestión de 1.960 euros por un delito de apropiación indebida.

Petición de la acusación y la defensa

El letrado de la acusación ha asegurado, sin embargo, que el expolítico "se ha quedado con 150.000 euros del precio de una finca en Verín" y pide para él una pena de "16 años de prisión por dos delitos de apropiación indebida, cinco delitos societarios y tres delitos de falsedad", así como "151.960 euros en concepto de responsabilidad civil".



Ha asegurado que el exalcalde "se inventa las actas de tres juntas y dice que se han aprobado las cuentas" cuando "no han existido juntas ni se han aprobado las cuentas", por lo que "se ha atribuido una mayoría que no tiene y le ha denegado" a su cliente "la información que le solicitó para la celebración de la junta", además de "falsificar la certificación", ha destacado. Por su parte, el letrado de la defensa pide la libre absolución de Santiago Cid Harguindey.



La celebración del juicio oral estaba prevista para el 8 de junio de 2017 en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense, pero no se celebró, ya que la jueza decidió remitir la causa a la Audiencia Provincial porque la acusación solicita una pena de prisión superior a 11 años.