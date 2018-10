Os traballadores de Carrajo mobilízanse polos seus dereitos

A práctica totalidade da actual plantilla da mercantil verinense Hermanos Carrajo, S.A. congregouse na mañá de onte diante do despacho de avogados da empresa ourensá para facer valer os seus dereitos laborais logo de declararse a entrada en liquidación da compañía, que devirá na extinción das relacións contractuais cos traballadores e a súa perda do posto de traballo.

Os alí congregados reclamaban que o xulgado do Mercantil se aveña a considerar a situación económica e financieira non só das empresas concursadas senón tamén do resto das entidades mercantís que forman parte do grupo verinense, por se estas estiveran incorrendo en situación de insolvencia ou, pola contra, presentaran una imaxe patrimonial que incluída no grupo revertise a declaración de liquidación proposta pola Administración concursal. Solicitan tamén o pagamento dos salarios posteriores á declaración do concurso de acredores, pois "non consideramos nen ético nen axustado a dereito que se estea a pagar a outros acredores antes que aos traballadores. Mesmo o administrador xa fixou a súa retribución profesional na contía de 49.160,06 euros".