Turismo y Concello llevarán al Supremo la licencia del castillo de Monterrei

El alcalde de Monterrei, José Luis Suárez Martínez, confirmó ayer, una vez que se hizo público el conocimiento del fallo adelantado ayer por La Región, que tanto la institución que preside como la Axencia de Turismo de Galicia recurrirán el pronunciamiento de la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que confirma la sentencia de 3 de diciembre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de los de Ourense y por la que se anula la licencia de obra del parador de Verín, edificado en el interior de la fortaleza de Monterrei.

El dictamen conocido, que será recurrida en casación -Suárez Martínez aseguró que los servicios jurídicos ya estudian el recurso- mantiene las tesis del primero de los tribunales, considerando que en la fortaleza de Monterrei se construyeron 12 habitaciones, y no diez, además de hacerlo en una superficie mayor de 300 metros cuadrados, que son los límites fijados por la legislación urbanística vigente del municipio.

Esa y no otra fue la argumentación esgrimida por los apelantes en su recurso de apelación número 4207/2016. El ayuntamiento de Monterrei adujo que las "licencias se otorgaron de conformidad con el planeamiento porque se trata de dos edificaciones independientes, diferentes e históricamente con usos y propietarios distintos", en referencia a las habitaciones levantadas tanto en el palacio de los Condes como en la casa rectoral -cinco en esta última-.

Sin embargo, no lo entienden así los magistrados del alto tribunal autonómico, que en el dispositivo segundo zanjan de manera inequívoca la discusión al sostener que "el castillo de Monterrey es un bien inmueble declarado de interés cultural atendiendo a la clase de 'monumento histórico-artístico'; 'Pazo dos Condes' y 'Rectoral' forman (con otros elementos) el Monumento. Esto, que la Ley de 1931 declara, no se discute; no hay que demostrarlo", señalan.

Por si quedase la más mínima duda de la claridad expositiva del tribunal, prosiguen argumentando que "se trata de la concesión de licencia municipal para la realización de obras en un monumento, y las condiciones de uso han de referirse al monumento y no al agregado de 'edificaciones' -término de los apelantes- que lo forma".

El Supremo, a donde previsiblemente será recurrido, también tiene en despacho el recurso presentado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la legalidad del cambio de uso llevado a cabo por la Xunta de Galicia para construir en la fortaleza un establecimiento hotelero.

Seoane propone “que se compense o despropósito"

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, se felicitó por este fallo, sobre todo en su calidad de demandante: "Esto vén a confirmar o auténtico despropósito que se fixo co castelo de Monterrei. Xa no seu día se advertiu de que a licenza non se axustaba a dereito e o uso hotelero non encaixaba nese ben de interese cultural". Añade Seoane que "despois dese despropósito veu o fiasco do plan Portas de Galicia e a inversión de tres millóns de euros, recollidos nun plan termal para Verín e que acabaron consumidos nese parador", apunta.

Seoane deja abierta una vía negociadora: "Creo que non se debería tirar ningunha habitación, o feito, feito está. Deberíanse esixir responsabilidades a quen corresponda e que dende a Xunta de Galicia se compensase dalgún xeito, como un plan integral para o entorno do castelo".

José Luis Suárez, alcalde de Monterrei, no descarta "que teñamos que desfacer dúas habitacións para dar cumprimento a unha sentenza, pero agardo a que en casación teñamos resultados distintos. É incongruente que se un único empresario compra catro casas e constrúe en cada unha cinco habitacións non poida pór en servizo máis de 10, e se veñen catro empresarios e compran esas mesmas catro casas poidan ofrecer 20 estancias", señala.