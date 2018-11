Una mañana "de cine" en Verín

Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado" decía Stanley Kubrick. Eso pensaron también los alumnos y alumnas del Instituto Castro de Baronceli de Verín -108, en total- después de asistir a una jornada de proyecciones audiovisuales en el auditorio municipal. ¿La cartelera? Una selección de cortometrajes emitidos durante la primera y segunda edición del Festival Internacional de Curtas -FIC- Vía XIV y que este año se reeditará entre el 1 y el 9 del próximo mes de diciembre en la capital comarcal.

La organización, entregada a su evento, se centra también en que la ciudadanía verinense se sienta parte de un festival que está sentando las bases para convertirse en "El evento", con mayúsculas, del municipio. Es por esto por lo que quieren contar con los jóvenes de la localidad, algunos de los cuales, salieron del auditorio este miércoles con ganas de rodar sus propias películas. Además están recibiendo clases de Audiovisual en su centro a cargo de Xosé Lois Santiago, técnico en imagen y director de producción del FIC.

"Realmente no sabes lo que hay detrás de las películas que ves en el cine. A mí me sorprendió", dice Laura

"Gustaríame facer cortos, ben sobre fútbol ou sobre animación", dice Andrés Montoto, estudiante de tercero de la E.S. O., a las puertas del auditorio. "Eu igual hasta fago un", añade su amigo Enrique Barazal.

"Es necesario que tengamos en Verín festivales como el Vía XIV", apunta Laura Rodríguez, de cuarto. "Realmente no sabes lo que hay detrás de las películas que vas a ver al cine. A mí me sorprendió que hubiese tanta gente. Cuando ves los créditos no te imaginas que todas esas personas tengan tantísimo trabajo", añade. Al igual que Laura, Ismael Fernández, de cuarto, destaca el trabajo de la industria. "Un corto de un minuto puede llevar meses hacerlo".

El director del festival, Carlos Montero, explica el objetivo de esta actividad piloto para los centros públicos: "Queremos que los niños tengan cultura audiovisual en Verín ya desde pequeños. También se trata de poner los pilares para introducir una categoría joven en el festival. Queremos llevar esta iniciativa al resto de centros cuando tengamos más capacidad".