Vecinos de Mandín urgen más seguridad en su vial principal

Varios vecinos del lugar de Mandín, en Verín, reclaman al Concello que reordene el tráfico de su carretera principal con el fin de "evitar que ocurra una desgracia". A finales de este verano se concluyó la remodelación de este vial de doble sentido, haciéndolo más ancho y mejorando su capa de rodadura. Sin embargo, los lugareños -entre 50 y 60 personas- no tienen ahora aceras por las que transitar si quieren dar un paseo, desplazarse al centro del núcleo, coger el autobús o tirar la basura. Además, señalan que la reciente mejora del firme ha provocado que los coches pasen ahora a velocidades que rozan los 100 kilómetros por hora, cuando deberían hacerlo a 40.

"Al principio se hablaba de que habilitarían, al menos, un bordillo, pero nos han dejado sin ninguno", manifiesta Claudia Álvarez, vecina de la zona, quien ha sufrido recientemente la pérdida de cinco de sus mascotas, atropelladas en la nueva carretera. "Al comienzo de verano tenía siete gatos, ahora me quedan dos y ambos con las patas rotas. Me he gastado ya casi 500 euros en operaciones", añade Claudia quien teme, sobre todo, por la seguridad de sus hijos y de las personas mayores. "El niño tiene 13 años y tiene que coger el autobús en el centro del pueblo. Las luces no funcionan bien y cuando es de noche apenas se ve. En verano la gente suele pasear, un día va a ocurrir una desgracia".

"La gran mayoría de los vecinos no estamos de acuerdo con esto que han hecho. Está mejor la carretera ahora, porque la han puesto nueva, pero antes se podía pasear mejor. No había aceras pero sí sitio para pasar, ir y venir", apunta Mercedes.

"Parece ser que van a quitar paredes para hacer los bordillos. Aunque también tengo entendido que dejarán el espacio, pero no harán aceras. Sé que fue gente a pedirlas. Esto es peligroso", añade.

El teniente de alcalde de Verín, Diego Lourenzo, aseguró que anteriormente no había aceras, y que lo que se hizo fue acometer una actuación de urgencia, pues el firme presentaba numerosos baches. Además, adelantó que se está hablando con los propietarios de las viviendas colindantes para realizar expropiaciones de terrenos y poder habilitar un paso.