Verín arranca los pagos de las expropiaciones en A Preguiza

El grupo de gobierno del Concello de Verín sigue adelante con su proyecto de convertir la zona de A Preguiza en una gran área de esparcimiento y ocio, además de levantar sobre el Támega el puente que acabe uniendo la carretera de Laza con la de Vences. El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, confirmó que su gobierno ha dado el visto bueno definitivo a la expropiación de los terrenos en el mencionado paraje, muy próximo a la Alameda de la villa, y que en los próximos días comenzarán a ejecutarse los pagos de las expropiaciones a los diferentes propietarios afectados.



Además, el primer edil de la villa aseguró que también se abonarán las cantidades a aquellos titulares de los predios afectados por el nuevo vial que enlazará la avenida de Laza con San Lázaro, que está ya en fase de apropiación de los terrenos por idéntica vía jurídica.



Seoane Fidalgo confirmó además que la reciente anulación del plan urbanístico por parte del Tribunal Supremo no afectará a la construcción de la nueva vía ni del estacionamiento en la zona de A Preguiza, aunque sí podría verse afectado el levantamiento del puente que debería salvar el río para descongestionar la carretera de Laza a través de esa circunvalación.



El regidor aclaró que la mencionada calle ya aparece contemplada en las normas subsidiarias de 1986, "aunque desde entonces ningún gobierno municipal había puesto el más mínimo interés en llevarla a cabo. Y el nuestro considera que es primordial para descongestionar el tráfico tanto el que procede del hospital de Verín como aquel que accede al casco histórico de la villa".

NUEVA FISONOMÍA

La zona verde diseñada se convertirá en otra de las superficies de esparcimiento que pretende el actual grupo de gobierno con el ánimo de modificar la fisonomía de la villa. Una circunstancia en la que incide el regidor: "Creo que con muy poco presupuesto puede cambiársele completamente la cara a un casco urbano en el que el cemento era el predominante, en la Alameda, sin ir más lejos, unos simples arreglos hacen que su aspecto sea otro totalmente distinto".



Los presupuestos municipales del Concello de Verín contemplaron una partida cercana a los 100.000 euros para llevar a efecto las adquisiciones que en los próximos días comenzarán a hacerse efectivas.



Si el departamento de intervención del Concello agiliza los trámites, en la celebración del próximo Lázaro, y una vez que la institución municipal dispusiese ya de los terrenos, algunas de las atracciones podrían estrenar ubicación en los nuevos terrenos municipales.



Cumplimiento de otra sentencia

A medida que se avanzaba en la expropiación de los terrenos del parque de A Preguiza, el consistorio trabajaba de forma simultánea en dar cumplimiento a la sentencia que anuló la ocupación directa de las propiedades sobre las que acabó levantándose el actual centro de las artes escénicas.



En los próximos días se procederá también a llevar a efecto la expropiación de la superfice ocupada por la instalación municipal, después de que aún habiendo comunicado a los propietarios que presentasen su oportuna reclamación por el justiprecio que ellos podrían entender, estos no respondiesen al llamamiento del Concello.



Así, y como el fallo establecía la expropiación como una de las vías posibles para aquellos titulares afectados, ha sido ésta por la que ha optado el consistorio en el caso de las propiedades que por soportar encima la construcción no pueden ser revertidas a sus propietarios.



El propio alcalde, Gerardo Seoane, aseguró que a todos aquellos dueños de fincas que no habían sido ocupadas, y para los que la sentencia ofrecía la posibilidad de recuperar los terrenos, ya los han recibido.

Con la expropiación se cierra así el capítulo que llevó al Concello a los tribunales por una ocupación directa contraria a la Ley.