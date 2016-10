Verín se propone poner en uso el balneario de Caldeliñas

n n nEl Concello de Verín sigue en su política de consolidar un sector que pronto considerará estratégico, el del agua. El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, confirmó la inminente realización de un estudio tomográfico en las inmediaciones del balneario de Caldeliñas, que es de propiedad municipal, para comprobar la calidad del agua y sus propiedades, con el propósito de continuar en la recuperación de su entorno y de un recinto que antaño conservó las únicas termas de la comarca en su interior.

"Lo único que hemos hecho hasta el momento ha sido adecentar un poco la instalación, y canalizar las augas pluviales encharcadas tanto en su interior como en el exterior. Pretendemos poner en valor ese lugar de cara a una posible recuperación de las visitas a otro manantial más, ahora que ya están funcionando y muy bien los de Sousas, Cabreiroá y Fontenova", apuntó Seoane Fidalgo.

Además, el departamento jurídico del consistorio trabaja también en la incorporación al patrimonio municipal de tres parcelas aledañas a los terrenos que ocupa el balneario. Según explicó el primer edil, "se trata de tres propiedades, una que se ha negociado con un propietario cercano, otra sobre la que se va a alcanzar el acuerdo de una permuta, y una tercera que aunque ya se había llevado a efecto una permuta, no se había regularizado la situación patrimonial de la misma", dijo Seoane Fidalgo.

La iniciativa municipal, confirmada ayer por el máximo mandatario, pretende construir una buvette informativa, como la que ya disponen el resto de manantiales de la comarca, además de permitir que los agüístas retornen a Caldeliñas incorporando éste a la "Ruta das aguas" de la Eurocidade.

Por el momento, no se contemplan mayores actuaciones en esos terrenos, aunque la tomografía que se realice antes de que concluya el actual ejercicio 2016 podría ampliar sus posibilidades.

Un reciente estudio realizado para el Concello de Verín recomendaba la posibilidad de construir un nuevo balneario en la comarca de Monterrei. De esta forma se podrían aprovechar más sus capacidades acuíferas y la incipiente recuperación no sólo de la cultura del agua sino también incorporándose a la corriente que impera en Centroeuropa, potenciadora de los beneficios mineromedicinales del líquido elemento.

Monterrei ya prepara la expropiación de Requeixo

Otro de los Concellos que ha decidido dar el paso de cara a una inmediata recuperación del único balneario que posee en su territorio ha sido el de Monterrei. El alcalde, José Luis Suárez Martínez, confirmó que sus servicios jurídicos ya recaban toda la información pertinente para iniciar los trámites de la expropiación del recinto de Requeixo, que incluye el manantial de las conocidas como Aguas de Villaza, en estos momentos propiedad del titular luso de Aguas de Fontenova, José de Sousa Cintra.

Suárez Martínez confirmó este extremo, aunque prefiere respetar los plazos que él mismo acabó fijando al portugués el pasado año: "No seu día dixen que a propietaria tiña ata o remate deste 2016 para que tomase a decisión de invertir neste recuncho natural e fermosísimo que temos no noso Concello. O esplendor que no seu día atesorou non pode quedar así neste desuso de por vida, sobre todo cando estamos nunha terra na que a auga ten un valor intrínseco engadido que debemos explotar", dice el primer edil.

El plan general de ordenación urbanística de Monterrei contempla la construcción de un aula de interpretación de la naturaleza en ese entorno, aunque tampoco se deshecha la opción de recuperar la verdadera actividad anterior: "Nunca poderiamos voltar a ter aí una fábrica, porque o planeamento non o permite, pero non se pode descartar que acabemos levantando un balneario".