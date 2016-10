Verín reclama mayor control entre los locales de la movida

n n n El Concello de Verín acaba de dar traslado a la Subdelegación del Gobierno de Ourense del contenido del expediente de paralización de apertura de actividad de un local ubicado en la esquina de la calle Marbana y del que se tiene sospecha, a tenor de su nombre y de lo sugerente de la fachada, que será destinado a otro cometido muy distinto del solicitado y, al menos por el momento, con carácter de ilegal.

Además, fuentes municipales confirman también que se ha puesto en conocimiento de los servicios de Igualdade de la Xunta de Galicia el uso sexista de la mujer, usada como reclamo en la principal pared del establecimiento, por si fuese a su vez constitutivo de alguna vulneración normativa.

Con esta comunicación, desde el Consistorio, se pretende que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tras su puesta en conocimiento de la junta local de seguridad, inicien las pertinentes averiguaciones para comprobar qué tipo de actividades se desempeñan realmente en este tipo de locales, que han acabado por poblar el barrio de la movida verinense.

Varios de los empresarios de los establecimientos de copas habituales de Verín se congratulan de esta medida, "porque ya venía siendo hora de que se tomasen cartas en el asunto. Todos recordamos lo que fue en su día la calle de la Alameda y el número de pubs que tenía. Ahora, desde que algunos propietarios tomaron la determinación de alquilarlos permitiendo todo tipo de usos, hemos quedado reducidos a la mínima expresión porque la clientela, sabedora de lo que se cuece en el interior y hasta en el exterior de alguno de ellos, decide optar por otras zonas", afirma uno de ellos que prefiere mantener el anonimato.

Desde el Concello, su alcalde Gerardo Seoane es explícito: "Es evidente que en el caso concreto de este establecimiento todo parece indicar que su fin último no estará enfocado únicamente a servir cubalibres. Pero todos sabemos que no es el único, y Verín no puede tener un casco viejo que acoja a este tipo de actividades de carácter marginal", afirmó. "No se trata de perseguir a nadie, simplemente de hacer cumplir la ley, sin más".

Empresarios consultados sospechan que se esté intentando recuperar el negocio de la prostitución al casco urbano de la villa, después de que la labor de los efectivos de Tráfico hallan atemorizado a los principales clientes de los locales situados en la periferia.