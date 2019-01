Verín no renuncia a que su Entroido sea Internacional, según el alcalde

La declaración del Entroido de Xinzo como de Interés Turístico Internacional ha girado el foco de atención hacia el regidor de la villa vecina -Verín-, Gerardo Seoane, y su postura en este sentido. El portavoz de la oposición, Juan Manuel Jiménez Morán, le acusó la pasada semana de renunciar a solicitar esa distinción para el Entroido verinés, y de "non aproveitar" el trabajo realizado por el gobierno popular previamente, gracias al que adquirieron la consideración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

"Es un invento de la oposición, nadie ha renunciado a nada. Él también pudo haberlo solicitado en su momento y no lo hizo. Está en un plan oportunista total, como Xinzo ha logrado esa distinción pues ahora que Verín también la tenga", aseguró Seoane.

Sobre a su opinión personal y como regidor, con respecto a que la villa verinense pueda optar a esta distinción, Seoane afirmó que "no estaría de más. Ni sobra ni falta, es un título honorífico que está muy bien, pero que no es la principal preocupación ahora mismo". Para el alcalde socialista, el problema fundamental en este tipo de celebraciones tradicionales radica en la "masificación" debido a un "reclamo excesivo" que se hace desde las distintas localidades y que hace que vengan personas "que no dejan nada y estropean todo".

"No renunciamos a ella, pero el exceso de público y la pérdida de personalidad que se puede sufrir con ello es lo que nos preocupa. Es un problema que hay en Verín, en Xinzo, en Laza o de cualquier sitio", dice Seoane. "La pediremos o no la pediremos. A nosotros no nos hace falta para que venga gente, estamos sobresaturados. No necesitamos más público, sino un salto cualitativo de calidad y trabajar en ello con todas las administraciones", añade.