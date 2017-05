El vertedero de Queirugás se convertirá en zona verde

El Concello de Verín ha anunciado la puesta en marcha del futuro vertedero de residuos inertes de la villa, dando así respuesta a una de las necesidades de la comarca, que carecía hasta el momento de un punto limpio de estas características.

Según confirmó el propio alcalde en funciones de la villa, Diego Lourenzo, "o espazo que será utilizado para tal fin será o do vertedoiro de Queirugás, que con posterioridade será totalmente recuberto e convertido nunha zona verde", señaló. El vertedero de residuos inertes fue una de las primeras solicitudes que recibió el actual grupo de gobierno de los representantes del sector, y que les obliga hasta el momento a un tratamiento de los mismos que encarece, por la obligación de ser trasladados a un punto habilitado para ello, los servicios que dicho colectivo puedan llegar a prestar.

Diego Lourenzo apuntó además que "con esta iniciativa non so lle damos resposta a unha reivindicación do sector senón que ademáis contribuímos de xeito importante coa conservación do medio ambiente, dándolle unha solución a un espazo que ata o de agora non a tiña, como era o vertedoiro de Queirugás", concluyó el teniente de alcalde. Los residuos que allí se acumulen servirán además para nivelar la superficie de ese lugar. Una vez logrado el nivel exigible, el recinto será definitivamente sellado y recuperado como zona de ocio.