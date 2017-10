Vicente Rodríguez: "Si no hay una forma de atraer a los niños a la lectura, desapareces de la historia"

Quizás alguna responsabilidad tendrá en la consecución de uno de los mayores logros que una institución como tal puede alcanzar, la de convertirse, porque así lo ha reconocido el Ministerio de Cultura en la presente edición de los premios María Moliner, como la primera de todo el territorio nacional de entre aquellas poblaciones de más de 5.000 y menos de 20.000 habitantes. La buena nueva fue comunicada el pasado lunes. En la edición de los mismos galardones del 2016, Verín ocupó el primer lugar de las gallegas y se situó entre las diez mejores. En el 2017 ha llegado el reconocimiento total.

Supongo que está siendo una semana... (interrumpe).

Antes de que continúes con la entrevista quiero ponerte una condición, porque aunque entiendo que deber ser personalizarla, este éxito, que no tiene precedente, y que nos coloca como la mejor biblioteca de España de poblaciones menores de 20.000 habitantes no habría tenido lugar sin la colaboración de todos, desde mi compañera Aurora Prieto Tarrío, al resto de voluntarios que ya llevan años prestando desinteresadamente su tiempo para el fomento de la lectura. Insisto, si alguna de esas piezas fallase, nunca hubiéramos logrado este premio, si falta alguno de ellos, ésto no funciona.

¿Qué supone para la biblioteca municipal de Verín este galardón?

Pues, por encima de la aportación económica, un espaldarazo tremendo a un proyecto iniciado hace ya casi diez años. A nivel nacional, no hay un premio superior a éste. Hemos pasado de ser una biblioteca que organiza actos culturales a ser un centro cultural que tiene una biblioteca.

Cuéntenos un poco cómo se desarrolla el proyecto que le ha valido el reconocimiento estatal.

Es una fórmula sencilla pero a todas luces muy eficaz. Lo empezamos hace nueve años, el del Voluntariado Cultural. En él, niños y niñas voluntarios participan en las manualidades, son actores en los cuentos y diseñan todas las actividades que se organizan para pequeños de entre 3 y 9 años. Hemos conseguido que los primeros niños que eran tutelados, ahora han terminado la universidad o son universitarios, y siguen viniendo a la biblioteca y participando del proyecto. Siguen perteneciendo a esta corriente que logramos en Verín, que es el hábito de venir a la biblioteca. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Después de este éxito, ¿qué más se puede hacer?

Pues, queda todo por hacer. El lunes, el propio secretario del Ministro nos comunicó el premio. Lloramos, reímos, bailamos... pero las actividades continúan, esto no puede parar. Creamos una senda que se debe seguir, porque si no hay cultura, si no hay una forma de atraer a los niños a la lectura, desapareces de la historia. Y, en marzo y mayo del próximo año habrá algo muy muy importante.