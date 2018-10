Vilardevós abre o prazo para as candidaturas a xuíz de paz da vila

Até o vindeiro 20 de novembro manterase aberto o prazo de presentación de solicitudes para ocupar a praza de xuíz de paz no Concello de Vilardevós.

Todos aqueles interesados en desempeñar esa función orgánica deberán, ademais de cumplimentar a solicitude que teñen a súa disposición nas oficinas municipais ou na web vilardevos.gal, deberán non estar incursos en causa de incapacidade ou incompatibilidade fixada pola Lei, adxuntar unha fotocopia do seu DNI, un certificado de non ter antecedentes penais e calquera outro documento que acredite méritos para ocupar esa praza.