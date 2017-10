Vilardevós repara, equipa y moderniza el colegio público

Los alumnos del colegio de educación infantil y primaria de Vilardevós Rodolfo Núñez iniciaron recientemente sus clases en un centro casi desconocido para ellos y para sus docentes. Después de una notable inversión, cercana a los 50.000 euros, Consellería de Educación y Concello de Vilardevós -en menor medida- han conseguido, siempre siguiendo la pauta de prioridades marcada por la directora, Rochi Nóvoa, convertir el recinto escolar en un gran atractivo del municipio, después de varios años en el más destacado de los olvidos en materia inversora.

Según relata la máxima responsable de la institución, "atopamos unha instalación totalmente desatendida e con gravísimas deficiencias estructurais. Parte do pasado ano pasámolo sen caldeira porque a súa antigüidade xa non permitía manter unhas condicións óptimas ambientais. As fiestras, a grande parte de un só vidro, e nun estado ruinoso, filtraban humidades, vento e incluso auga. Por non falar do estado no que se atopaban algunhas das aulas da escola ou mesmo os seus exteriores", relata Rochi Nóvoa, "incluso chegaron a caer cascotes da fachada principal do recinto ou levantarse moitas das plaquetas da entrada sur do mesmo".

Además de las deficiencias señaladas, se sumaban las condiciones que presentaba su patio exterior, sus paredes habían perdido toda su pintura o las vallas perimetrales permitían que accediese todo tipo de animales al recinto, que facilitaban la huída de alguno de sus escolares. Consellería de Educación, en aquellas partidas más importantes, y el mantenimiento regular que el Concello ha ido dispensando -"nestes últimos meses, un chisco menos"-, además de los recursos aportados por el centro desde sus presupuestos han permitido que el patio luzca totalmente pintado, la caldera de calefacción y agua caliente haya sido sustituida, se hayan llevado a cabo trabajos de sustitución de las ventanas, mejorando así la eficiencia energética, e incluso se hayan levantado nuevas dependencias para incrementar el número de baños disponibles para sus escolares. Material didáctico para la biblioteca, estanterías e incluso nuevos equipos informáticos también fueron adquiridos para ampliar la dotación educacional del Rodolfo Núñez.