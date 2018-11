"Os xestos e o estilo do Cigarrón e do Peliqueiro é o que máis me gusta plasmar"

"Obra gráfica orixinal" é unha mostra sobre o Entroido, centrada nos personaxes do Cigarrón, o Peliqueiro e tamén do Boteiro, que se poderá visitar en horario de tardes na Sala de Exposicións de Verín ata o vindeiro 15 de decembro. Recolle 30 xilografías e linografías inéditas de Rafael Castro Vaamonde, enxeñeiro de profesión e artista por paixón, que amosa por primeira vez os seus traballos na súa vila natal.

Sendo enxeñeiro de profesión, de onde lle ven a súa faceta artística?

De toda a vida. Sempre me gustou debuxar e tiven necesidade de expresarme artísticamente. Co gravado comecei hai poucos anos, pero acumulei varias obras na casa e decidinme, animado pola familia, a sacalas de alí e poñelas á vista do público en xeral.

Que nos podemos atopar nesta mostra?

Dentro dela hai obras correspondentes a dúas series. Unha delas, que se titula "Entroido galego", recolle representacións de Cigarróns, e tamén de Peliqueiros e Boteiros. A outra, "Vestiario románico", aborda as iconografías que aparecen nas capelas románicas e seres mitolóxicos.

Que o motivou a centrar a súa obra na temática do Entroido?

Ao ser de Verín, o Entroido o levo no corazón. Ademais, estéticamente, motívame moito representar as figuras desta tradición. A maioría dos que teño son Peliqueiros e Cigarróns en carreira e esa dinámica, os xestos e o estilo que tanto coidamos e valoramos nesta zona da provincia é o que máis me gusta plasmar.

Que resaltaría destas máscaras?

A súa misticidade e espiritualidade. Unha determinada persoa, no momento que se viste o traxe cerimonial de Peliqueiro ou de Cigarrón trascende un pouco da súa personalidade particular e adquire un valor colectivo, está representando o espírito dun pobo.

E da súa mostra?

Non sei se ten algunha virtude, eso terá que decilo a xente. Espero ser quen de transmitirlles parte do que eu disfrutei facendo as 30 obras, pero eso é sentencia dos visitantes non do artista.