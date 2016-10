La Xunta defiende que la resolución del TSXG ratifica el uso hotelero del castillo de Monterrei

La Xunta ha defendido este domingo que la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la licencia del castillo de Monterrei ratifica "de manera clara" su uso hotelero.



Estas declaraciones se producen dos días después de que la Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei anunciara que el TSXG ratificaba la sentencia de diciembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense que anulaba el acuerdo municipal en el que se otorgaba licencia de obra a la Axencia de Turismo de Galicia para ejecutar los trabajos de rehabilitación del castillo de Monterrei (Ourense) para su uso como parador.



Así, en el comunicado enviado este viernes, señalaba que el TSXG desestimaba el recurso de apelación presentado por la Axencia Galega de Turismo de la Xunta y el Ayuntamiento de Monterrei y entendía que la anulación de la licencia "implicaba que las obras de rehabilitación ejecutadas eran ilegales, carecían de cobertura y debían ser demolidas".



No obstante, el Gobierno gallego ha defendido este domingo que el fallo "únicamente dictamina que el parador del castillo de Monterrei excede en dos habitaciones el número máximo permitido".



Con todo, la sentencia señala, ha proseguido la Xunta, que las exigencias que establece "son alternativas y no acumulativas". Por ello, la Administración autonómica ha defendido que, a lo que obliga, es a que el establecimiento hostelero "no supere los 300 metros cuadrados o que no exceda de 10 plazas hosteleras".



"Por lo tanto, será suficiente con el hecho de que la instalación hostelera reúna uno de los dos requisitos para que sea conforme a la normativa", ha subrayado la Xunta.



Así las cosas, desde Turismo de Galicia se está estudiando la sentencia y valorando si se presenta recurso de casación, pues considera que la interpretación del TSXG sobre la licencia del parador de Monterrei "se fundamenta en un tecnicismo sobre los requisitos necesarios para establecer el número de habitaciones".



"Disentimos, por lo tanto, de esta interpretación, ya que consideramos que el número máximo de habitaciones debe entenderse referido a cada uno de los edificios por separado, y no aplicando la suposición de que ambos edificios forman un conjunto de un solo edificio", ha opinado Turismo de Galicia.



Con todo, ha señalado que, "si llegase a ser necesario", asumiría la modificación "reduciendo el número total de habitaciones", ya que sostiene que se podría llevar a cabo mediante "una solución fácil y ágil".