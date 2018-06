Aspas: "No vamos a asesinar a De Gea por un fallo"

Iago Aspas pidió tranquilidad en la portería de la selección española, con la intención de frenar el debate abierto tras el partido de David de Gea ante Portugal en el estreno en el Mundial 2018, dijo que es "uno de los mejores porteros del mundo" y que no se le puede "asesinar por un fallo".

"Hoy ha amanecido y es un nuevo día. Es uno de los mejores porteros del mundo y se nos hace difícil a nosotros que se le ponga en duda. Es injusto que se pida un cambio en la portería de la selección", dijo Aspas en una entrevista concedida a Radio Marca.

Aspas debutó en un Mundial disputando los trece últimos minutos del primer partido ante Portugal que jamás olvidará. "Tengo mucha alegría. Me queda la pena del resultado porque merecimos un poco más. No pensaba que iba a estar aquí, pero me han dado confianza para poder jugar este Mundial", señaló.

Destacó que España mereció el triunfo ante la campeona de Europa: "Quitando esos primeros quince minutos que no estuvimos muy bien, después fuimos infinitamente superiores pero nos llegaron dos veces y media y nos metieron tres goles". Pero destacó la importancia de "no perder" para "seguir teniendo viva la llama del primer puesto".

Pese a perder el debate del 9 con Diego Costa, dejó elogios a su compañero tras su doblete. "Hizo un partidazo. Nos ayudó con esos dos goles y teniendo ese empuje. Luchó con todos los defensas. No sé si se ha liberado con esos dos goles, pero sí le va a ayudar para los siguientes encuentros. Después de ese gran partido, va a ser difícil que alguien entre de refresco", comentó.

Por último, no ocultó la tristeza que sintió por el adiós de Julen Lopetegui y el duro momento que vivieron los internacionales españoles a dos días de estrenarse en el Mundial.

"No fue un plato de buen gusto, pero la Federación también tenían sus motivos y cada cual tiene que mirar lo suyo. El míster siempre me dio muchísima confianza, desde el primer día hasta el último que estuvo aquí y le estoy agradecido. Me dio un poco de pena, pero hay que ponerse en el otro lado y cada uno tendrá su opinión", dijo

Y terminó valorando la figura de Fernando Hierro. "Es una persona muy capacitada para el puesto, ya estuvo de director deportivo es la persona que más nos conocía y estaba con nosotros en el día a día", aseguró.