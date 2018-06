Dybala: "Pienso que Messi y yo podemos jugar juntos"

El argentino Paulo Dybala se mostró convencido de que puede jugar junto a Leo Messi y se ofreció al técnico Jorge Sampaoli para "jugar en cualquier posición de la media cancha en adelante".

En una rueda de prensa celebrada este martes en Bronnitsy, sede de la Albiceleste durante su participación en el Mundial de Rusia, el jugador del Juventus italiano reconoció que Leo Messi y él juegan "en posiciones parecidas", pero consideró que pueden "jugar juntos" en la selección argentina.

"Leo no tiene ningún suplente, ni acá ni en el Barcelona", dijo al ser preguntado por su rol en el equipo. "Juego en una posición parecida, pero pienso que podemos jugar juntos", insistió.

El atacante del Juventus italiano, de 24 años, comentó asimismo que "no" baja los brazos pese a no disponer de ningún minuto en el primer compromiso del equipo argentino en el Mundial de Rusia. "Si fuera así, me tendría que quedar en mi casa directamente", subrayó.

Dybala explicó que espera contar "en algún momento" con la confianza del técnico Jorge Sampaoli y con esa mentalidad afronta "cada práctica" en Bronnitsy, una pequeña localidad situada a unos 60 kilómetros de Moscú.

"Cuando uno tiene que entrar en la cancha tiene que hacerlo de la mejor manera. Si soy llamado para entrar 45, 90 o 5 minutos tengo que hacerlo de la mejor manera", agregó.

Mientras espera acomodo en el equipo argentino, Paulo Dybala indicó que desconoce "si hay un esquema" que haga que Messi y él sean "compatibles". "Creo que es más tratar de trabajar juntos y conocernos. Dentro de la cancha puedes andar desordenado pero si tienes tacto con tus compañeros y te conoces no hace falta ningún esquema", remarcó.

El jugador del Juventus se ofreció, por tanto, para jugar "de mitad de cancha para delante, en todas las posiciones" porque en todas se siente "cómodo".