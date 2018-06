Hernán Crespo: "Messi no es Maradona, él solo no gana un Mundial"

El exinternacional argentino Hernán Crespo, presente como jugador en tres Copas del Mundo, sobre el decepcionante debut de su selección frente a Islandia (1-1) en Rusia 2018, ha señalado que "Leo Messi no es (Diego Armando) Maradona" y "él solo no gana un Mundial".

"Messi no es Maradona, él solo no gana un Mundial. Esto deben entenderlo todos los argentinos, y también sus compañeros de equipo. Él Es un fenómeno si se le pone en las justas condiciones, como en el Barcelona. De otra forma, fatiga", ha indicado Crespo, en declaraciones al diario italiano "La Gazzetta Sportiva" (edición dominical de "La Gazzetta dello Sport").

Hernán Crespo jugó con la absoluta de Argentina 64 partidos (35 goles), y estuvo en los mundiales de Francia 1998, Corea del Sur/Japón 2002 y Alemania 2006, no pasando de los cuartos de final, y en la Copa América Venezuela 2007 (subcampeón).

"¿Quién ha ayudado a Messi ante Islandia? Di María no se fue una sola vez del rival, los centrocampista no le han ayudado. (Argentina) No juega como equipo, no se mueve como equipo, Todos están ahí, esperando al número de Messi, pero no es posible dar la responsabilidad de cada acción a un solo jugador", ha apuntado.

"Valdanito" como era denominado quien militó como jugador, entre otros, en el River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea o Milan, ha indicado que si estuviera en el lugar del seleccionador argentino Jorge Sampaoli "buscaría construir la maniobra con el objetivo de llevar a Messi al uno contra uno".

"Entonces si que Leo resulta determinante. Sin embargo, los partidos de Argentina tienen este guión: Messi contra todos los rivales, y sus compañeros mirando", ha añadido.

Hernán Crespo, asimismo, ha comparado a Cristiano Ronaldo con Messi: "Cristiano juega solo, corre, tiene físico, dispara y marca. Messi, para ser Messi, necesita al equipo".

"Si pones a Messi en Portugal, haría locuras al contragolpe. El problema es que con Argentina los rivales se cierran, no hay espacios y, entonces, sirve un esquema, una juego organizado, una idea para superar el obstáculo. Repito: Messi, él solo, no puede ganar el Mundial como hizo Maradona en 1986", ha comentado.

"Leo puede irse de uno o de dos, Dieguito ha regateado a cinco contra Inglaterra. ¿Entendéis la diferencia?", ha añadido.