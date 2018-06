Lucas Hernandez sufrió una leve contractura y se retiró por precaución

El defensa francés Lucas Hernandez sufrió una leve contractura en la pierna lo que motivó que pidiera el cambio a los 50 minutos "por precaución", según indicó al término del encuentro.



"Esperemos que no sea nada. He notado como si me hubiera contracturado un poco y he preferido no correr riesgos. Ahora, estos cuatro días esperemos que se mejore esto para poder estar en octavos", aseguró.

El defensa francés justificó los silbidos del público durante el partido ante Dinamarca por el escaso espectáculo que se vio sobre el césped.

"Sabíamos que la primera parte iba a ser decisiva. Si ninguno concedía gol, a los dos nos valía el empate. En los últimos minutos el público pitaba, es normal, porque vienen a ver espectáculo y no lo hemos dado", dijo.

El jugador del Atlético de Madrid se mostró satisfecho después de que su equipo acabara primero del grupo C

"Sabíamos que iba a ser complicado, teníamos enfrente unas selecciones que parecían fáciles pero en este Mundial no hay rival fácil. El principal objetivo era quedar primero y así ha sido", comentó.

"Hemos marcado nuestro camino, ningún partido es fácil. Sea cual sea el rival en octavos será complicado", agregó.

Sobre el fichaje de Thomas Lemar por el Atlético de Madrid comentó: "Le estamos acostumbrando a lo que es defender bien. El Atlético ha firmado un buen jugador esperemos que se adapte lo antes posible".

Hernandez indicó que están ilusionados con el proyecto de su club y con la posibilidad de llegar a la final de la Liga de Campeones, que se disputará en el Wanda Metropolitano.

"Nos ilusiona que sea la final en nuestro campo y el equipo que estamos formando, se está haciendo un gran esfuerzo en guardar a las estrellas del equipo y seguir por este camino", indicó.

El defensor se mostró molesto con las críticas a su compañero de club y selección Antoine Griezmann: "Es uno de los mejores del mundo, no hay que dudar de él, creo que a medida que avance la competición va a callar muchas bocas".