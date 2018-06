Maradona critica a Sampaoli: "Jugando así no puede volver a Argentina"

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona criticó al director técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, después del empate 1-1 entre su selección y la debutante Islandia y señaló que "jugando así" el seleccionador "no puede volver a Argentina".

"Creo que Argentina jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada sabiendo que los de Islandia medían 1 metro 90. Tiramos todos los córners a cabecear y no hicimos una jugada corta", dijo Maradona este sábado en declaraciones al canal interestatal Telesur.

Maradona consideró que el empate se debió "al no trabajo" del técnico quien, a su juicio, no tenía jugadas preparadas y tampoco una evaluación real del rival.

Para Maradona, más que el juego de Islandia, el empate se debió a que Argentina no supo resolver el partido ni responder a la propuesta de Islandia.

Sin embargo, Maradona no critica a los jugadores "y menos a (Lionel) Messi que dio la cara y dio todo lo que tenia que dar".

Sobre el penal que falló el también jugador del FC Barcelona dijo: "yo erré cinco seguidos y sin embargo seguí siendo Maradona, el juego de Argentina y los dos puntos que perdió Argentina no creo que pasen por el penal de Messi, absolutamente".

Las declaraciones de Maradona se producen tras el empate a un gol frente a la selección de Islandia en el primer partido del grupo D con gol del argentino Sergio "kun" Agüero y Alfred Finnbogason (Islandia).

El resultado del debut obliga a la Albiceleste a vencer a Croacia y Nigeria para no ver tan complicadas sus opciones de avanzar a octavos de final