Milagros Otero: "Me gusta el VAR, más rápido"

El gesto de solicitud del VAR (siglas en inglés de asistencia al árbitro por vídeo) se repite en cada partido del Mundial como una oración desesperada. El VAR ha aclarado muchas discusiones de tasca, aunque añade unos segundos de incertidumbre mientras el 'trencilla' consulta la jugada polémica en una pantalla. El VAR cuenta con defensores y detractores, pero ¿qué le parecerá a Milagros Otero, Valedora do Pobo de Galicia, la persona encargada de mediar en los conflictos entre los ciudadanos y la Administración? "¿En qué le puedo ayudar?", pregunta la voz que responde a la llamada del teléfono rojo del Mundial. "Es que para eso estamos", relata Milagros Otero segundos después al confesarle que dan ganas de llamar en los momentos de bajón por la amabilidad con la que contestan al teléfono. Atienden sobre dos mil quejas o solicitudes de información al mes.

Vayamos al lío, que se nos va la página más rápido que el tiempo con el marcador en contra. "A mí el VAR me parece bien. Si no lo llega a haber no hubiesen dado por válido el gol de Aspas de ninguna manera tras pitar fuera de juego. Yo no lo tuve claro hasta que trazaron la línea. El fútbol es un deporte que tenía mucha inmediatez, pero por otra parte que se pueda perder un Mundial por una falta, un penalti o un fuera de juego que no se ve... La comprobación no me parece mal, pero creo que la tienen que hacer más rápido".

Por la respuesta se infiere sin necesidad de consultar al VAR que Milagros Otero, doctora en Derecho, catedrática de Filosofía del Derecho en la USC, primera mujer numeraria de la Real Academia Galega de Lexislación e Xurisprudencia, única decana en la historia de la Facultad de Derecho y primera Valedora do Pobo, no sólo le gusta el fútbol, si no que también sigue el Mundial. "Me gustan todos los deportes, sobre todo el tenis. Comencé por mi padre, que fue campeón universitario de casi todo, y yo jugué federada en el Club Tenis Noia. Me encantaban los partidos de dobles mixtos, lo mío era el juego de red".

Es una grata sorpresa que siga el Mundial. "Me alegro que sea tan fácil alegrarte", bromea. "¿Es tan extraño que me guste el fútbol? Hay que acabar con el estereotipo que le cuelgan a los futboleros. A mí me gusta mucho la competición y las historias de superación, compañerismo y esfuerzo. Claro que sigo el Mundial. Todos los partidos no los veo, aunque los de España por supuesto. Estoy bastante satisfecha por haber pasado como primeros de grupo y porque Ronaldo haya fallado el penalti contra Irán. Eso me pareció fantástico". Cristiano tiene una pasmosa facilidad para estropear por sus maneras lo bueno que hace en el campo, como también le sucede a Maradona, dios en el césped, demonio en la grada o en la vida.

Sin claro favorito

El Mundial se está caracterizando por la igualdad. "La cuestión es que no hay un claro favorito porque a todos les está costando muchísimo ganar, como le sucede a Argentina, una de las clásicas. Para mí lo es España y no lo digo sólo por ser española y a pesar de las dificultades contra Marruecos, aunque no me extraña porque estuvieron bastante flojillos en defensa. Si se ajustan un poco más y se amoldan al entrenador después de los sucedido con Lopetegui puede ser. Yo al menos mantengo la ilusión hasta que haya opciones porque cada partido es imprevisible".

Curiosamente, la Valedora do Pobo no ha recibido quejas o petición de amparo por un asunto relacionado con el fútbol, aunque sí con el baloncesto. "Fue de unos niños del colegio San Pelayo 'Doña Emma' de Santiago, que habían sido equipo mixto toda la vida y al pasar de categoría querían seguir jugando juntos. Felizmente se resolvió". Sin VAR, pero con Valedora.