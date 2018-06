629 inmigrantes, a la deriva en el Mediterráneo ante la pasividad de Italia y Malta

El Ministerio del Interior maltés afirmó este domingo que no es de su competencia la situación del barco Aquarius de la ONG francesa Sos Méditerranée CON 629 inmigrantes a bordo, ya que el rescate se produjo en una zona marítima coordinada por Roma.

En un comunicado, el Gobierno de Malta respondió así a la petición por parte de Italia de que se ocupase del desembarco del Aquarius, situado en estos momentos a poco más de 40 millas de las costas de Malta.

"El rescate del barco de la ONG Aquarius se realizó en la zona Libia de Búsqueda y Rescate y fue coordinado por el Centro de Coordinación de Rescate (RCC) de Roma", se lee en la nota del Ministerio de Interior y Seguridad nacional maltés.

"El RCC de Malta en este caso no es competente, ni coordinador", añaden.

Malta ha rechazado ya en anteriores ocasiones hacerse cargo de los barcos con inmigrantes a pesar de la petición de las autoridades italianas, como en el caso de la ONG española Open Arms.

Por su parte, el ministro del Interior italiano, Matel Salvini, publicó en sus redes sociales que "desde hoy Italia comienza a decir 'no' al tráfico de seres humanos" y la inmigración ilegal.



"En el Mediterráneo existen barcos con bandera de Holanda, España, Gibraltar y Gran Bretaña. Hay ONGs alemanas, españolas, y Malta no acoge a nadie, Francia que rechaza en la frontera y España que defiende sus fronteras con las armas, es decir que toda Europa se preocupa de sus intereses", escribió Salvini, líder también de la ultraderechista Liga Norte.



La ONG francesa comunicó en Twitter que por el momento solo sabe que "las autoridades SAR (de las operaciones de búsqueda y rescate) maltesas han sido contactadas por las autoridades SAR italianas para que se encuentre la solución mejor para el bienestar y la seguridad de las 629 personas que se encuentran a bordo".



En el Aquarius viajan también 123 menores no acompañados, 11 de ellos niños pequeños y siete mujeres embarazadas, comunicó la ONG francesa.