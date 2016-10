Un adolescente brasileño se ahorca en un juego por internet ante sus amigos

Un adolescente de 13 años murió el sábado en Brasil tras ahorcarse tras un desafío en un juego por internet, en un incidente transmitido por la cámara de su ordenador que fue contemplado por tres amigos, informó hoy la Policía.



El hecho ocurrió en la noche del sábado en Sao Vicente, municipio en el litoral del estado de Sao Paulo (sudeste), en donde el joven se encerró en su cuarto para jugar "on line" con sus amigos.



Al aceptar un desafío propuesto por el juego para suspender la respiración y reducir el flujo de sangre que llega hasta el cerebro por algunos segundos, Gustavo Ribeiros Detter, un estudiante de secundaria, se colgó en una horca que improvisó en su habitación con una cuerda.



Sus amigos, tras percibir que el juego había pasado de los límites, alertaron por redes sociales a una prima del menor que estaba en una habitación vecina.



El chico fue encontrado por sus familiares con la cuerda en el cuello y alcanzó a ser rescatado con vida y conducido a un hospital de Sao Vicente, pero no resistió a los minutos en que su cerebro se quedó sin oxigenación y murió 24 horas después del incidente, en la noche del domingo.



Un tío de la víctima relató a la Policía que revisó el histórico de juegos por internet de su sobrino así como los mensajes que intercambiaba con sus amigos y concluyó que, al parecer, no fue la primera vez que el menor aceptó el desafío mortal.



Algunas escuelas brasileñas alertaron hace algunos meses sobre una práctica peligrosa entre adolescentes vinculada a un desafío por internet conocido como "juego del desmayo" o "Choking Game".



En la época fueron publicados diversos vídeos en internet en que se apreciaba a jóvenes apretando con fuerza el pecho de colegas para impedirles respirar por algunos segundos e inducirles un desmayo.