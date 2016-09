En medio de la ofensiva sobre Alepo lanzada por el régimen sirio, los ataques contra dos hospitales en el este de la ciudad elevaron hoy un punto más la tensión entre EEUU y Rusia en torno a la guerra en el país árabe.



Esos ataques, de los que las potencias occidentales responsabilizan a Damasco y Moscú, se produjeron solo horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU, en una cita ya prevista, se reuniese precisamente para discutir la proliferación de las agresiones contra instalaciones y personal médico.



El encuentro sirvió una vez más para que las partes se cruzasen acusaciones y para que Naciones Unidas reiterase por enésima vez la necesidad de hacer algo para detener el sufrimiento de los sirios.



"Imaginen un matadero. Esto es peor. Incluso un matadero es más humano. Hospitales, clínicas, ambulancias y personal médico en Alepo son atacados sin pausa", denunció el secretario general de la organización, Ban Ki-moon, ante los miembros del Consejo.



Ban advirtió de que los autores de esos ataques "saben exactamente lo que están haciendo" y son conscientes de que están cometiendo "crímenes de guerra".



La ONG Médicos Sin Fronteras, que daba apoyo a los dos hospitales atacados, confirmó en Nueva York los bombardeos y dijo que en ellos murieron al menos dos pacientes y dos trabajadores resultaron heridos.



Ambas instalaciones se han visto obligadas a detener sus actividades, por lo que en el este de Alepo -la zona de la ciudad bajo control rebelde- únicamente quedan ahora dos centros que prestan servicios quirúrgicos, dijo la organización.



EEUU y sus aliados responsabilizaron inmediatamente de los ataques al régimen sirio y a sus aliados rusos, recordando que son los únicos que están llevando a cabo operaciones áreas sobre esa zona.



"No podemos acostumbrarnos a estas atrocidades mientras Rusia y el régimen llevan a cabo su nueva ofensiva. No podemos olvidar que las tácticas utilizadas en Alepo oriental son las mismas que el régimen de (Bachar) Al Asad patentó hace años y desplegó por toda Siria", declaró Michele Sison, embajadora adjunta de EEUU en la ONU.



"Siria y Rusia tienen toda la responsabilidad de estas atrocidades", apuntó su homólogo británico, Peter Wilson.



Mientras tanto, el representante ruso, Evgeniy Zagaynov, acusó a Occidente de culpar a su país sin tener pruebas y de llevar a cabo una campaña de "demagogia antirrusa".



"Se ha convertido en una lamentable tradición el culpar a Damasco o Rusia, sin verificarlo, de la mayoría de los ataques sobre objetivos civiles en Siria", dijo.



Zagaynov llamó a centrar la atención "en lograr acabar con el conflicto" y defendió que, para ello, la cooperación ruso-estadounidense supone una "muy buena base".



Esa cooperación, sin embargo, pende de un hilo, pues mientras el Consejo de Seguridad estaba reunido en Nueva York, desde Washington EEUU amenazaba con suspenderla si Moscú no actúa "de inmediato" para acabar con la ofensiva en Alepo y restaurar la tregua.



Así se lo trasladó el secretario de Estado, John Kerry, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en una llamada telefónica de la que informaron las autoridades estadounidenses.



De cumplirse la amenaza, Washington daría por finalizada la última iniciativa negociada en Ginebra con Rusia, que incluía un alto el fuego y un plan para llevar a cabo ataques coordinados contra los grupos terroristas Estado Islámico (EI) y Al Nusra.



Mientras tanto, Francia anunció hoy que está trabajando en un proyecto de resolución en la ONU para tratar de imponer una tregua en Alepo, utilizando como base los compromisos negociados entre EEUU y Rusia.



"Nos parece que es la única forma de avanzar", dijo a la prensa el embajador francés, François Delattre, quien adelantó que París quiere incluir en el texto medidas como la propuesta estadounidense de dejar en tierra a la aviación siria para garantizar el fin de los bombardeos.



Rusia ya se ha expresado en contra de esa idea y, si la resolución llega a votarse, podría vetarla, como ha hecho en el pasado con varias iniciativas sobre Siria.