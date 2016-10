Bob Dylan: "¿Que si acepto el premio? Por supuesto"

El cantante Bob Dylan ha respondido esta semana a la Academia Sueca tras concederle el Premio Nobel de Literatura que para él es un "honor" recibir este galardón.



"La noticia sobre el Premio Nobel me dejó sin palabras", dijo el cantante a la secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Danius, en la conversación mantenida esta semana.



Según informa la Academia en un comunicado, el propio Bob Dylan fue el que se puso en contacto con la institución, que cuatro días después de anunciar la concesión del Nobel de Literatura desistió de su intento de comunicarse con el cantante.



"¿Que si acepto el premio? Por supuesto", admitió finalmente el músico estadounidense, quien trasladó a la Academia su agradecimiento ante "tanto honor".



No obstante, Dylan no ha confirmado a la institución si finalmente asistirá a los eventos organizados durante la Semana Nobel en Estocolmo el próximo mes de diciembre.



La Academia Sueca anunció el pasado día 13 que otorgaba el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan "por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición canción americana".