Bolsonaro rectifica y mantiene el Ministerio de Trabajo

El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, dio un paso atrás y aseguró este martes en Brasilia que no eliminará el Ministerio de Trabajo sino que lo fusionará con otra cartera que aún no ha sido definida.



Bolsonaro confirmó la decisión al término de una reunión con las altas cortes de Justicia y luego de haber trabajado conjuntamente con el equipo de transición en la mañana de este martes en Brasilia.



En declaraciones a la prensa, el presidente electo aseguró que la cartera de Trabajo no será convertido en una Secretaría, que será fusionado con otra cartera del gabinete y mantendrá su rango de Ministerio.

Asimismo agregó que "el orden de los factores, no afecta el producto", al explicar que si bien se unirá a otra cartera, no estará supeditado a otro ministerio

Bolsonaro reiteró que aumentará el número de ministerios que había anunciado inicialmente desde su campaña, de manera que el gabinete ministerial ya no será compuesto por 15 carteras sino "por unas 17 o 18".



El presidente electo, quien en la mañana de este martes anunció al general de la reserva Fernando Azevedo e Silva como ministro de Defensa durante su Gobierno, se negó a confirmar algún otro nombre del Gabinete.



En las últimas horas se han incrementado las expectativas sobre quiénes serán las nuevas cabezas que dirigirán los ministerios de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Salud.



Bolsonaro, quien dijo que no se iba a anticipar a dar ningún nombre, solo aseguró que la persona que asuma el mando de la diplomacia en Brasil tendrá que ser alguien con "mucha iniciativa" y que para las carteras serán personas ligadas al sector.

Cuestionado sobre si el futuro ministro de Relaciones Exteriores será hombre o mujer, Bolsonaro ironizó y dijo que "igual da, también puede ser gay"

El presidente electo también confirmó que por motivos relacionados con su salud, no acompañará al presidente Michel Temer durante el encuentro del G-20, previsto para finales de noviembre en Buenos Aires.



Aunque Temer extendió a Bolsonaro invitación para que lo acompañara a los viajes internacionales que le restan durante su mandato, el presidente electo prefiere continuar cuidándose y recuperándose de la cirugía que le efectuaron por la puñalada que recibió en un mitin durante la campaña electoral.



Bolsonaro viajó este martes por segunda vez a Brasilia desde que fue elegido como el nuevo mandatario de los brasileños, cargo que asumirá a partir del 1 de enero, y para mañana miércoles tiene previsto un encuentro con el Presidente de la Cámara Rodrigo Maia.



El presidente electo tiene previsto regresar a Río de Janeiro el miércoles al final de la tarde.