La compradora del "banksy" pagará 1,18 millones por los restos de la obra triturada

La compradora que ofreció la semana pasada 1,04 millones de libras (1,18 millones de euros) por una obra del enigmático artista Banksy que se autodestruyó a los pocos segundos confirmó este jueves que pagará la cantidad con la que ganó la puja celebrada en la casa londinense Sotheby's.



El lienzo "Girl With Balloon" (Niña con globo) se hizo trizas al pasar por una trituradora de papel oculta en la parte inferior del marco, pero los restos de ese destrozo se consideran ahora una obra de arte en sí mismos y han recibido un nuevo título por parte de Banksy: "Love is in the Bin" (El amor está en la papelera).



La compradora de la obra es una "coleccionista europea" con una larga relación con la casa de subastas, señaló Sotheby's en un comunicado, aunque no detalló su identidad.



"Cuando el martillo dio el último golpe, la semana pasada, y el trabajo quedó destruido, al principio estaba conmocionada, pero gradualmente empecé a darme cuenta de que acabaría teniendo mi propio pedazo de la historia del arte", señaló la compradora a través de Sotheby's.



La casa de subastas informó además de que la obra de Banksy rebautizada se mostrará al público el próximo fin de semana en su sede de la calle New Bond Street de Londres.



La "inesperada 'performance" de Banksy "se convirtió al instante en historia del arte mundial", subraya Sotheby's, que considera que es "la primera vez en la que un nuevo trabajo artístico se crea durante una subasta".



Medios británicos han estimado que el valor del lienzo en el mercado ha podido doblarse gracias a la relevancia que tuvo su destrucción.