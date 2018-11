Corbyn rechaza el acuerdo de "Brexit" y anuncia que pedirá nuevas elecciones

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, confirmó este lunes que su formación rechazará en la Cámara de los Comunes el acuerdo de "Brexit" negociado por el Gobierno y, si este no es aprobado, pedirá elecciones generales.



Corbyn pronunció un discurso al cierre del congreso anual en Londres de la patronal de empresarios Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés), donde por la mañana intervino la primera ministra, Theresa May.



El líder laborista dijo que, si el borrador consensuado con Bruselas por May es rechazado por el conjunto del Parlamento en una votación en diciembre, los laboristas "pedirán elecciones generales".

"Si eso no sale adelante, todas las opciones siguen sobre la mesa", incluida una consulta popular sobre los términos de la salida de la Unión Europea (UE), si bien ésta no es la opción preferida por su partido, declaró

Corbyn manifestó que el acuerdo de May, que este lunes recibió el apoyo de la CBI, es "una chapuza" y "lo peor de ambos mundos", y "no ofrece protección ni para los trabajadores ni para el medio ambiente".



Además, lamentó, impone restricciones a la ayuda estatal a sectores que lo necesitan.



El dirigente laborista sostuvo ante los empresarios -muchos menos de los que asistieron al discurso de May- que su partido negociaría un acuerdo que asegure "una unión aduanera permanente" y "una estrecha relación con el mercado único", al tiempo que transformaría la economía del Reino Unido para "repartir la riqueza".

La secretaria general de la CBI, Carolyn Fairbairn, dijo al presentarle que la patronal, que representa a unas 190.000 empresas, está "en desacuerdo" con "bastantes aspectos" de las propuestas laboristas, pero se mostró dispuesta a "seguir conversando"

Pese a las críticas políticas generalizadas, May logró hoy el apoyo de la CBI a su acuerdo preliminar de "Brexit", que determina los términos de la salida del Reino Unido de la UE y el marco de la futura relación comercial, con un periodo de transición prorrogable.



El presidente de la patronal, John Allan, señaló ante el congreso que, aunque el borrador "no es perfecto", da certidumbre a las empresas y es mejor "que ninguno".