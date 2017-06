Dastis dice que "no hay novedades" sobre el español desaparecido en Londres

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado que no tienen novedades sobre el joven español desaparecido en Londres, Ignacio Echeverría, tras el atentado del pasado sábado 3 de junio, al tiempo que ha asegurado que están acuciando a las autoridades británicas y no descartan ninguna posibilidad ya que alguna de las siete víctimas aún no está identificada.



"Novedades no hay, estamos pendientes de que las autoridades británicas nos den informacion, sabemos que hay alguno de los fallecidos no identificados y no queremos descartar nada", ha subrayado Dastis este lunes 5 de mayo en declaraciones a los medios al término de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Senado.

Asimismo, ha asegurado que están "acuciando a las autoridades británicas porque francamente es una cosa que no se puede prolongar mucho tiempo" y ha añadido que se mantienen en contacto con la familia del joven "que mantiene la esperanza" al igual que la conserva el Gobierno. Dastis confía en que reciban noticias en las próximas horas.