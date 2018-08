David Guetta anuncia nuevo disco con artistas como Justin Bieber o Sia

David Guetta anuncia el lanzamiento el próximo viernes 14 de septiembre de su nuevo disco de estudio, titulado sencillamente 7 y repleto de invitados de lujo repartidos en sus 15 canciones.



Entre esos invitados, estrellas de procedencias tan diversas como Justin Bieber, Nicki Minaj, Sia, J Balvin, Black Coffee, Jess Glynne, Bebe Rexha y G-Eazy, entre otros.



Algunos de los temas del álbum ya han sido lanzados previamente como singles, tal y como sucede con Don`t leave me alone, reciente éxito con Anne-Marie.



También forma parte del nuevo disco del francés Goodbye, su colaboración aún no estrenada con Jason Derulo en la que también aparecen Willy Williams y Nicki Minaj.



7 es el primer álbum de David Guetta en cuatro años desde aquel Listen de 2014 que llegó hasta el número 4 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos.