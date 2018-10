Detenida una niña de 12 años sospechosa de amenazar a varios colegios de Florida

La Policía de Davie (sur de Florida) informó este lunes de la detención de una niña de 12 años como presunta autora de amenazas en las redes sociales contra alumnos y profesores de dos centros educativos de dicha localidad.



En un primer momento solo se dijo que había un sospechoso detenido por las amenazas contra Nova Middle School y Nova High School de Davie, pero horas después la Policía dijo que presuntamente fue la niña la que colgó mensajes como uno dirigido a los profesores en el que se les advertía de que podían morir "todos".

"Tengo un arma para mataros a todos", señalaba uno de los once mensajes amenazadores colgados en las redes

En otro el autor de los mensajes se declaraba "feliz" de ir a la cárcel por usar un arma, según recogen los medios locales. El canal de televisión Local 10 de Miami indicó que la niña dijo a la Policía que las amenazas no partieron de ella, sino que alguien le dijo que las hiciera circular en las redes.



"No es una broma. No lo estamos tomando como tal", dijo la detective de la Policía de Davie Vivian Gallinal, según ese medio.



El Departamento de Policía de esa ciudad había informado en la mañana de este lunes a la comunidad de la detención de una persona en relación con los mensajes contra los centros Nova.

A los alumnos de los dos centros de educación les comunicó por Twitter que podían ir a la escuela "con seguridad" y que iba a haber una presencia policial extraordinaria

Según el canal local de CBS, hace una semana la Policía puso bajo un "Código Rojo" de seguridad a ambos centros educativos y otros dos, también en Davie, debido a una llamada anónima que advirtió de que iba a haber un tiroteo.



La Policía determinó que esta llamada fue hecha por un chico de 15 años con discapacidad intelectual, según este medio.



Desde que un exalumno de la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, en el mismo condado que Davie, matase a tiros a 17 personas el 14 de febrero pasado, han proliferado las amenazas a centros educativos en el sur de Florida, según la Policía.