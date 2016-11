Cinco detenidos en Alemania bajo sospecha de pertenecer al DAESH

Las autoridades alemanas detuvieron hoy a cinco personas bajo sospecha de pertenecer a la organización terrorista Estado Islámico (EI), informó hoy la Fiscalía federal.



Entre los detenidos está el iraquí Ahmad Abdulaziz Abdullah A., de 32 años, alias "Abu Walaa" , quien es considerado como una figura clave del islamismo en Alemania, señala la Fiscalía en un comunicado.



"Abu Walaa" también es conocido como "el predicador sin rostro" porque en los vídeos que distribuía a través de la youtube no dejaba que se le viera la cara.



Los otros arrestados son el turco Hasan C., de 50 años, el serbio alemán Boban S., de 36, el alemán Mahmoud O, de 27, y el camerunés Ahmed F.Y, de 26.



Según la fiscalía, los cinco detenidos formaban una red salafista liderada por "Abu Walaa".



"Es una buena noticia y muestra que las fuerzas de seguridad están atentas. No queremos que el terror opere en Alemania, no queremos que jóvenes que viven entre nosotros sean radicalizados por predicadores extremistas y que el terror se exporte desde Alemania", dijo el ministro del Interior, Thomas de Maiziere.



Según el ministro, la amenaza terrorista sigue siendo seria para Alemania y no hay motivo para bajar la guardia.



La fiscalía investigaba desde hace cerca de un año a "Abu Walaa" y a sus cómplices que presuntamente reclutaron a jóvenes en el norte y el oeste de Alemania para integrarlos a EI.



El grupo de "Abu Walaa" también pudo apoyar financiera y logísticamente a los jóvenes reclutados para que viajaran a Siria e Irak para integrarse en la organización.



A finales de julio se llevó a cabo una investigación en una mezquita de Hildesheim (norte de Alemania) después de que se constatará que tras seminarios organizados por "Abu Walaa" se multiplicaban los viajes de personas hacia Siria e Irak.



Hasan C, y Boban S, se ocupaban de adoctrinar a los reclutas y enseñarles árabe.



"Abu Walaa" era el encargado de autorizar los viajes a Siria e Irak de cuya logística concreta se encargaban Mahmoud O. y Ahmed F.Y.



El ministro de Interior del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Ralf Jäger, dijo que parte de la estrategia del grupo era abordar a jóvenes en situaciones de crisis que les hacía receptivos a la prédica salafista.



"Se trataba de una estrategia pérfida, empezaban por darle acogida a jóvenes desorientados y luego les convencían de que en el salafismo podían encontrar un sentido a sus vidas", dijo



Según el diario "Süddeutsche Zeitung", para llevar a cabo las detenciones fue clave la declaración de un joven identificado como Anil O. que regresó de Siria, donde formó parte del EI, del que asegura haberse separado.



En su declaración Anil O, calificó a "Abu Walaa" como el número 1 de Estado Islámico en Alemania.