Wall Street terminó hoy la sesión con nuevos récords en sus tres indicadores más importantes y con el Dow Jones de Industriales cerrando por encima de los 19.000 puntos por primera vez en la historia de ese índice centenario.



Se trata de uno más de los avances en el parqué de Nueva York que se han venido sucediendo desde que el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, una posibilidad que, en principio, asustaba a Wall Street.



Pero el tono moderado que utilizó en su discurso de victoria fue bien acogido en el mercado neoyorquino, y más recientemente, varias medidas anunciadas el lunes por la noche por el presidente electo estuvieron en sintonía con algunos deseos de los operadores.



Al término de la sesión, el Dow Jones acabó con 19.023,87 puntos, gracias a un avance del 0,35 %. Le había costado casi dos años para pasar de los 18.000 hasta los 19.000 puntos, una marca que superó al cierre a pesar de las dudas que había a media sesión.



También está de enhorabuena el selectivo S&P 500, el preferido por muchas firmas de inversión, que cerró por primera vez por encima de los 2.200 puntos, hasta los 2.202,94 puntos, gracias a un avance del 0,22 %.



El índice del Nasdaq también se apuntó otro récord, en 5.386,35 puntos, después de subir un 0,33 %.



Con la marca de hoy, el Dow Jones acumula seis récords al cierre desde las elecciones del 8 de noviembre, que habrían sembrado incertidumbres por lo reñida que se presentaba la votación y por la posibilidad de que Trump no reconociera una eventual derrota.



Parte del avance de hoy está ligado a una serie de anuncios que dio a conocer Trump acerca de las decisiones que adoptará nada más llegue a la Casa Blanca, el 20 de enero próximo, y que definirán el plan de acciones más inmediatas.



Entre ellas citó su intención de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico, más conocido por sus siglas en inglés, TPP, que fue respaldado por la Administración de Barack Obama pero no ratificado aún por el Congreso.



También se comprometió a levantar las restricciones que afectan a los yacimientos de petróleo "shale" o las minas de "carbón limpio", y a tono con sus deseos de eliminar regulaciones, prometió que por cada regulación que apruebe se eliminarán otras dos.



Estas medidas y otras acciones políticas previas de Trump para mejorar su relación con los republicanos vienen generando una serie de ganancias en Wall Street que, en algunos casos, han permitido a algunos inversores "hacer su agosto" en las operaciones bursátiles.



La cadena financiera CNBC, por ejemplo, anunció hoy que la fortuna del gurú de Wall Street Warren Buffett y el valor de su firma de inversión Berkshire Hathaway se han revalorizado en 8.100 millones de dólares desde las elecciones.



El portafolio de Berhshire ha crecido subido en bolsa unos 4.300 millones de dólares y la fortuna personal de Buffett ha aumentado en unos 3.800 millones de dólares.



Mucho dinero para alguien que mostró su apoyo a la candidatura presidencial de la demócrata Hillary Clinton.



La visión de Wall Street hacia Trump ha hecho que firmas de inversión como Merrill Lynch anunciara hoy en un informe a sus clientes que subía desde 2.000 hasta 2.100 puntos la perspectiva de cierre del S&P 500 para fin de año.



Todavía quedan dudas, como la cita de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de la semana próxima y las decisiones que adopte la Reserva Federal en su reunión de diciembre, cuando es posible que se revisen las tasas de interés.



"La posibilidad de una caída sigue siendo elevada", agregó en su informe la firma de inversión que depende del Bank of America, la segunda entidad bancaria del país.



Aun así, Merrill Lynch también calcula que, cuando termine el año próximo, el S&P 500 estará en torno a los 2.300 puntos, un 5 % por encima de los niveles actuales.