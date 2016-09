EEUU acusa a Rusia de coordinarse con Siria para "bombardear a civiles"

Estados Unidos acusó hoy a Rusia de coordinarse con el régimen de Bachar al Asad para "bombardear a civiles" y tratar de retomar Alepo, y consideró "difícil" que puedan prosperar los contactos entre las dos potencias para reanudar el alto el fuego en Siria dada la actual ofensiva en esa ciudad.



"Lo que hemos visto del régimen de Al Asad y de los rusos es una campaña coordinada para golpear objetivos civiles, para bombardear a civiles y someterlos", afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su conferencia de prensa diaria.



"Rusia va a tener que lidiar con las consecuencias de esto porque sus acciones están alimentando el extremismo, no solo en Siria ni en la región, sino en todo el mundo, incluido en Rusia", añadió.



Earnest se refería al apoyo de Rusia a las autoridades sirias, que el jueves pasado retomaron su ofensiva en la ciudad de Alepo, donde intensificaron los bombardeos, poco después del fin de la tregua de una semana en el país.



Esa ofensiva ha complicado las conversaciones entre el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, para reanudar el alto el fuego que concluyó hace una semana, y que estuvo marcado por numerosas violaciones y por la falta de entrega de ayuda humanitaria a las poblaciones asediadas.



"Es difícil lograr un cese de hostilidades, un proceso diplomático, cuando estamos en medio de ataques agresivos en Alepo. No es que hayamos tirado la toalla, pero (no podrá ocurrir) a no ser que veamos esfuerzos significativos de Rusia, o del régimen y Rusia", dijo, por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner.



"Claramente, el régimen y muy probablemente también Rusia creen que sigue habiendo una solución militar" al conflicto en Siria, en lugar de la diplomática que defiende Estados Unidos, agregó Toner.



Estados Unidos quiere ver "acciones serias" de Rusia que "demuestren que todavía hay legitimidad para el proceso" diplomático, porque "francamente, es una de las pocas opciones" que quedan para poner fin al conflicto, argumentó el portavoz.