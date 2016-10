EEUU anticipa "decisiones difíciles" en Colombia tras el "no" al acuerdo de paz

El Gobierno de EEUU anticipó hoy que deberán tomarse "decisiones difíciles" en Colombia en los próximos días tras el triunfo del "no" en el plebiscito celebrado el domingo en ese país sobre el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.



En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, destacó que tanto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, como su predecesor en el cargo, Álvaro Uribe, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, "han manifestado su compromiso de lograr la paz" tras el referendo.



"Apoyamos la propuesta del presidente Santos de unir esfuerzos en apoyo a un amplio diálogo como el siguiente paso hacia lograr una paz justa y duradera", afirmó Kirby.



Al felicitar al Gobierno y al pueblo de Colombia por el "proceso democrático" celebrado este domingo, el portavoz dijo que ese país "puede contar con el apoyo continuo de Estados Unidos mientras sigue buscando la paz democrática y prosperidad para todos".



"Los colombianos han expresado su compromiso de resolver sus diferencias a través de las instituciones y el diálogo en lugar de la violencia", remarcó Kirby.



El "no" al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se impuso en el plebiscito con el 50,21 % de los votos frente al 49,78 % del "sí", en una jornada en la que la abstención fue del 62,57 %.



En su discurso tras la divulgación de los resultados del referendo, Santos indicó que "todos, sin excepción, quieren la paz", tanto los del "no" como los del "sí" al acuerdo, por lo que lanzó las bases para un diálogo nacional.



El expresidente Uribe, líder del opositor partido Centro Democrático, que encabezó la campaña por el "no" en el plebiscito, no acudió a la reunión convocada hoy por Santos con los líderes de los partidos políticos del país para analizar el camino a seguir tras la derrota del "sí" en el plebiscito.



El presidente de EEUU, Barack Obama, apoyó las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, y nombró incluso a un enviado especial para dar seguimiento al proceso, el diplomático Bernie Aronson.



El secretario de Estado de Obama, John Kerry, representó a EEUU en el acto de firma del acuerdo de paz que se celebró en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias hace una semana.



Tras reunirse con él el pasado 21 de septiembre en Nueva York, Santos comentó que Obama merecía "mucho reconocimiento" por el acuerdo de paz para Colombia, puesto que el mandatario estadounidense fue "un gran apoyo" desde el comienzo de las negociaciones.