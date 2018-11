El acuerdo de "Brexit" entre Reino Unido y UE no contempla la cuestión de Gibraltar

La declaración sobre el futuro de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea que han negociado Londres y Bruselas excluye toda referencia a Gibraltar, a pesar de que España exige claridad jurídica sobre su estatus, si bien el Gobierno advierte de que se trata aún de un "borrador" que está abierto a cambios.



El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha informado este jueves de que el texto ha sido enviado ya a las capitales de los 27 para su análisis, horas después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, se vieran en Bruselas para avanzar en las negociaciones.

Sin referencia a Gibraltar

La declaración no ha sido hecha pública aún, pero fuentes europeas consultadas confirman que en sus 26 páginas de contenido no hay referencia alguna a Gibraltar, a pesar de ser una condición expresa del Gobierno español para validar este texto y el Tratado de Retirada que deben adoptar los líderes de la UE este domingo.



"Puedo confirmar que Gibraltar como el de la pesca son asuntos que deben ser aún resueltos", ha dicho al respecto un portavoz comunitario en rueda de prensa, en referencia también a la exigencia de Francia y otros Estados miembros de que se garantice que en el futuro la flota comunitaria tendrá acceso a la pesca en aguas británicas.

"Les corresponde ahora a los Estados miembros trabajar para llegar a la adopción (del documento) el domingo", ha indicado Margaritis Schinas, portavoz de Juncker

El jefe del Ejecutivo comunitario habló el martes con Pedro Sánchez y el miércoles con la "premier" Theresa May, a quien "animó" a contactar con el presidente del Gobierno español, ha dicho Schinas.



El Colegio de Comisarios ha respaldado la declaración "no como el acuerdo final, sino como un acuerdo alcanzado a nivel técnico, que evidentemente no puede abordar todos los asuntos", ha indicado el portavoz comunitario, al explicar que los contactos siguen en marcha y que la redacción del documento podría variar.

Negociación abierta

Mientras, desde el Gobierno insisten en que el texto que se ha remitido a los países tras pactarlo a nivel técnico Londres y Bruselas es "un borrador" y queda mucha negociación por delante para cerrarlo.



Los embajadores de los 27 han visto el texto también este jueves en una reunión en Bruselas en la que la acogida ha sido "positiva en general", según fuentes consultadas por Europa Press, si bien han advertido que es una primera toma de contacto y que son las capitales las que tienen que analizarlo y sacar conclusiones.

Nueva reunión

El viernes habrá una nueva reunión a nivel de "sherpas" (enviados de los Gobiernos) para avanzar en la declaración, un texto que los socios comunitarios consideran aún "abierto" y susceptible de cambiar en las próximas horas.



En el debate de embajadores, el español ha intervenido para recordar que quiere mayor claridad jurídica respecto a que todo acuerdo entre la UE y Reino Unido solo se aplicará en Gibraltar si es con el acuerdo previo de España.



Otras delegaciones, entre ellas Suecia y Chipre, han confiado en que se encuentre una "solución" para la reivindicación española, si bien en la discusión no han hablado de las opciones sobre la mesa para ello, han indicado las fuentes.

Los negociadores de la Comisión, por su parte, han trasladado a España que son conscientes de su preocupación y que buscarán una fórmula para atenderla "en las próximas horas o días"

Las fuentes europeas advierten de las dificultades de modificar el texto para incluir una referencia a Gibraltar y temen que sea el "único" asunto que llegue abierto a la cumbre.



Con todo, el sentido general es que el objetivo de la cumbre "no debe ser el de negociar" y que tanto el Tratado de Salida como la declaración sobre el futuro debieran estar cerradas antes de la llegada de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.