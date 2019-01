¿Qué escenarios habrá tras el "no" al brexit?

La pregunta sale a escena tras el resultado sobre el acuerdo del brexit. El "no" de 432 votos frente a los 202 positivos abren un abanico de escenarios en el Reino Unido.

Salir de la Unión Europea sin acuerdo: sería una salida "fuerte" y para la que se está preparando el Gobierno mediante políticas de contingencia. Los euroescépticos apuestan por esta opción, mientras que el resto afirma que sería "catastrófico".

Elecciones generales anticipadas: la falta de consenso en relación a la votación puede hacer que Theresa May convoque elecciones o que el partido laborista amenace con una moción de censura.

Segundo referéndum: la decisión de dar al pueblo el poder de decidir cómo quieren continuar en el proceso de la salida de la Unión Europea, si aceptan el acuerdo de Mayo o no, o si quieren seguir en la Comunidad Europea.

Retrasar el brexit: sería pedir una extensión del periodo de negociaciones, por lo que necesitaría el apoyo de los 27 miembros de la UE. La fecha del 29 de marzo se retrasaría de forma indefinida.

May sigue con su plan: Bruselas ha avisado que renegociar el actual pacto no es una posibilidad y Theresa May siga apostando por su plan. Sería una medida de presión para los británicos de la Cámara de los Comunes para salir de la UE sin acuerdo.

May presenta un plan B: consiste un plan alternativo en los siguientes tres días a la votación. Es algo que está en la mesa pero el Ejecutivo británico puede llevar el mismo acuerdo a un segundo examen político o reformular el acuerdo.

Cancelar el brexit: es el peor escenario para los euroescépticos. Reino Unido podría hacerlo unilateralmente si la amenaza de May para cambiar la opinión de los tories, que hayan votado en contra a su plan, no surge efecto.

Dimisión de May: con el peso de Theresa May no es una posibilidad real, puesto que la primera ministra se aferra a su sillón. Sin embargo, una opción es que se aparte para que aparezca alguien que una la erosión y la grieta del partido conservador y así tener unanimidad para el acuerdo.