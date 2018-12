Estados Unidos acusa de fraude a la directora financiera de Huawei por violar las sanciones a Irán

La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, compareció este viernes ante un tribunal canadiense para solicitar su libertad bajo fianza, mientras la Justicia del país norteamericano decide si aprueba su extradición a EEUU, donde es acusada de fraude para evadir las sanciones contra Irán.

Durante una vista celebrada este viernes en el Tribunal Supremo de Columbia Británica en Vancouver (Canadá), la fiscalía canadiense se opuso a la concesión de la libertad bajo fianza al considerar que Meng, de 46 años de edad e hija del fundador del fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei, puede huir del país.



Meng fue arrestada por las autoridades canadienses en Vancouver el pasado 1 de diciembre a petición de Estados Unidos, que ha solicitado su extradición para hacer frente a acusaciones de fraude para violar las sanciones impuestas por Washington a Irán.

Meng había llegado a Vancouver procedente de Hong Kong y se disponía a subir a un avión con destino a México cuando fue arrestada.

Según los detalles dados a conocer este viernes en el Tribunal Supremo de Columbia Británica, Estados Unidos acusa a Meng de haber mentido a instituciones financieras estadounidenses sobre la relación de Huawei con SkyCom, una empresa que realizó negocios en Irán entre 2009 y 2013.



La fiscalía de Nueva York (EEUU) indicó que SkyCom era una subsidiaria oculta de Huawei en contra de lo declarado por Meng a bancos de Estados Unidos de que las dos empresas eran entidades independientes.



La prueba de que las dos compañías eran una es que empleados de SkyCom utilizaban direcciones de correo electrónico de Huawei y que los gerentes de la primera eran empleados del fabricante chino, explicó la fiscalía canadiense ante el juez William Ehrcke.



Por su parte, los abogados de Meng apuntaron ante el juez por qué Huawei no ha sido sancionada o acusada en Estados Unidos, si efectivamente es cierto que la empresa de telecomunicaciones y SkyCom eran una sola compañía y que sus trabajadores defraudaron a instituciones financieras para ocultar la relación de las dos firmas.



La defensa de Meng también reveló que la directora financiera de Huawei fue residente permanente de Canadá hasta 2009.



La fiscalía canadiense defendió mantener a Meng bajo arresto hasta que se decida si es extraditada a EE.UU., puesto que la ciudadana china ya no reside en Canadá, aunque tiene propiedades en Vancouver y pasa varias semanas al año en el país, y cuenta con los medios financieros para huir del país.



La fiscalía cuantificó en 3.200 millones de dólares la fortuna personal del padre de Meng y dijo que la directora financiera de Huawei puede hacer uso de ese dinero para evadir la justicia.



Además, los fiscales argumentaron que la decisión de Meng y otros ejecutivos de Huawei de evitar viajar EE.UU. desde 2017 es prueba de que tiene intención de evadir las acciones de los tribunales.



Según el relato del fiscal canadiense, los ejecutivos de Huawei dejaron de viajar al país vecino a partir de marzo de 2017, después de que un gran jurado estadounidense emitiese una citación judicial a la compañía.



El fiscal también destacó que a pesar de que Meng tiene un hijo estudiando en Boston, la ejecutiva china dejó de viajar a EE.UU. a partir de esa fecha.



Las acusaciones que penden sobre la cabeza de Meng pueden suponer sentencias de decenas de años en Estados Unidos.



Su arresto y la petición de extradición ha provocado tensiones diplomáticas entre Canadá, China y Estados Unidos.



Las autoridades chinas han condenado la detención y solicitado la "inmediata" puesta en libertad de Meng. China también ha dicho que el arresto supone una violación de los derechos humanos de la directiva de Huawei y que defenderá los derechos de sus ciudadanos.



Ayer, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, intentó mantenerse al margen de la disputa al asegurar que aunque tenía conocimiento previo de la intención de arrestar a Meng, el sistema judicial de Canadá funciona de forma independiente y no se han producido interferencias políticas.