El Eurogrupo aborda los presupuestos de la eurozona y el rescate a Grecia

El Eurogrupo discutirá mañana los planes presupuestarios de los ocho países de la eurozona que están en riesgo de incumplir sus compromisos de déficit, entre ellos España, y buscará un acuerdo para cerrar la revisión del tercer rescate a Grecia, paso imprescindible para estudiar un alivio de su deuda.



La agenda de los ministros de Economía y Fianzas los países de la moneda única viene cargada, con dos sesiones de trabajo, en lugar de una como es habitual.



Durante la mañana los ministros discutirán la situación presupuestaria de la eurozona y los proyectos de presupuesto de sus Estados miembros para 2017, después de que la Comisión Europea (CE) presentase en noviembre unas previsiones que confirmaban el crecimiento moderado pero no exento de obstáculos de la eurozona y arrojaban dudas sobre el desempeño de varios países.



La atención se centrará en aquellos que la Comisión ve en riesgo de desviarse de sus objetivos de déficit: España, Portugal, Bélgica, Italia, Chipre, Lituania, Eslovenia y Finlandia.



Sus ministros tendrán que explicar qué medidas piensan tomar para alcanzar su metas y cómo las implementarán, aunque fuentes europeas esperan que los países "sigan fielmente las recomendaciones de la Comisión" y no haya "ninguna novedad".



En el caso de España, el Ejecutivo comunitario solo ha evaluado los presupuestos prorrogados de 2016 -sin medidas adicionales- enviados por el Gobierno en funciones, con lo que Bruselas prevé que el déficit se desvíe en 2017 hasta el 3,8 % del PIB frente al 3,1 % pactado.



El Gobierno aprobó este viernes el techo de gasto y los objetivos de déficit para el año próximo, que prevén ajustarse a lo comprometido, pero aún tiene que negociar con el Congreso y enviar a la CE unas cuentas completas que seguramente no llegarán hasta enero, aunque Bruselas ya no mete prisa.



"No hay nadie pisando el acelerador con respecto a España", señalaron fuentes europeas.



Sobre la mesa estará también la polémica propuesta de la CE para impulsar en la eurozona un estímulo fiscal idealmente de 50.000 millones de euros, el 0,5 % de su PIB, que debería venir de los estados con margen presupuestario -Alemania y Holanda, especialmente-, aunque el tema solo se abordará en detalle en la reunión a Veintiocho (Ecofin) del martes.



Los ministros consagrarán la mayor parte de su tiempo, en la sesión vespertina, a "evaluar los progresos" de la segunda revisión del cumplimiento de las condiciones asociadas al rescate griego, después de que Atenas y sus acreedores -la CE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad- no fueran capaces de alcanzar un acuerdo técnico durante la última misión de supervisión en el país, en la que también participa el Fondo Monetario Internacional (FMI).



La CE y el BCE, que querían llegar al Eurogrupo con un acuerdo que presentar a los ministros, insisten en que se han hecho progresos considerables, y fuentes europeas apuntan a que "hay tan pocos asuntos pendientes que podrían enumerarse", lo que "ya es un buen escenario" para fraguar un acuerdo.



"Si hubiese solo un asunto pendiente para el lunes debido a su sensibilidad política seguro que sería parte de la conversación", indicaron las mismas fuentes.



Solo cuando se cierre esta revisión los acreedores europeos y el FMI se han comprometido a estudiar medidas de alivio de la deuda, requisito indispensable para que el Fondo decida si participa financieramente en el rescate, al que ahora solo presta apoyo técnico.



Los europeos quieren alinear al máximo sus condiciones con las del FMI pero tienen divergencias, sobre todo respecto a la reforma laboral y la senda fiscal del país, incluido el superávit primario de 3,5 % que debe lograr en 2018.



Las instituciones confían, no obstante, en llegar a un acuerdo antes de fin de año.



En este contexto, los ministros discutirán mañana el calendario para implementar las medidas de alivio de la deuda a corto plazo, las que se aplican antes de que concluya el tercer rescate en 2018.



El resto de medidas, a medio y largo plazo, no empezarán a aplicarse hasta el final del programa, pero el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, evocó esta semana la posibilidad de que se abra el debate.